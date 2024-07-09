中國網紅在靖國神社撒尿塗鴉 日警逮捕其中一人

一名中國網紅在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音。日本警視廳今天以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所為由，逮捕一名居住在日本的中國籍男子，並取得對另外2名返回中國的涉案男子的逮捕令。

根據中國社群網站「小紅書」流傳的影片，中國網紅「鐵頭」拍攝自己在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所）。「鐵頭」對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

根據日本富士新聞網（FNN）、產經新聞，以及日本電視台報導，警視廳今天將涉嫌參與該事件的29歲中國籍男子姜某，以涉嫌毀損財物，以及不尊敬禮拜場所等罪名逮捕。

調查相關人士指出，姜某涉嫌與朋友共謀，於5月31日晚上9時55分至10時之間，在靖國神社的石柱上以紅色噴漆寫上英文Toilet（廁所），犯下毀損罪，涉案的一共有3人，其中1人噴漆、1人拍攝。

塗鴉在6月1日上午被路人發現，並向警方通報，相關影片隨後在中國的社群媒體流傳。3人中的2人在事發後立刻搭乘6月1日凌晨的班機返回中國上海，姜某則繼續留在日本，於今天被逮捕。警視廳將持續調查，警視廳公安部也已經取得了對返回中國2人的逮捕令。

事件發生後，日本外務大臣上川陽子6月4日在記者會上表示，已透過外交管道向中國政府表達關切。

中國外交部發言人毛寧則是在6月3日的記者會上表示，「靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵」，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。她也提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

所謂「不尊敬禮拜場所罪」是指對佛堂、墓地等宗教禮拜場所不敬，最高可處6個月以下監禁，或是最高10萬日圓（約新台幣2萬235元）以下罰金。