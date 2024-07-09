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記者親身實測！地表最熱死亡谷吸引遊客打卡 入夜仍飆45度高溫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加州死亡谷國家公園近日高溫飆至攝氏53度，9日依舊吸引全美乃至歐洲上百名遊客爭相打卡。死亡谷入夜後亦可測得高溫45度。美聯社
加州死亡谷國家公園近日高溫飆至攝氏53度，9日依舊吸引全美乃至歐洲上百名遊客爭相打卡。死亡谷入夜後亦可測得高溫45度。美聯社

美聯社報導，美國多個地區持續遭受熱浪侵襲，號稱地表最熱的加州死亡谷國家公園（Death Valley）近日高溫飆至攝氏53度，儘管周末才傳出車友半路熱死的消息，9日依舊吸引全美乃至歐洲多國等上百名觀光客趨之若鶩。

美國部分地區至當地時間8日持續受到熱浪侵襲，超過1.46億人處於高溫警報，尤其西部各州和西北部太平洋地區多個地點追平或打破最高溫紀錄，且高溫預計持續到這周。

位於西部、號稱地表氣溫最高之一的死亡谷國家公園，7日起連續2日測得破紀錄高溫攝氏53.3度，導致一名車友不堪過度曝曬身亡。

儘管如此，依舊澆不熄全美乃至法國、西班牙、英國和瑞士等上百名觀光客，9日爭相前往死亡谷打卡留念。

美聯社記者歐尼爾（Ty ONeil）親身前往實測，透露遊客大多租車前往死亡谷遊客中心，以免其他交通方式導致中暑。只要下車馬上就能感受到來自四面八方的熱氣，接著開始流汗，「完全是不同程度的炎熱」，走個兩步就想馬上回車上吹冷氣。受訪遊客也表示，原本稀鬆平常的呼吸吐氣也變得困難。

歐尼爾提到，死亡谷之所以是地表最熱並非沒有原因，即使入夜後，當地依舊可測得攝氏45度高溫。

中暑 實測 熱浪 美國 高溫

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