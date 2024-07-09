「歐洲精靈」變「金剛芭比」！保加利亞公主容貌大轉變有原因
保加利亞皇室公主卡琳娜（Kalina）上個月久違的在大眾面前露臉，其外型與4年前相差之大，令人不免驚訝。
根據《NationalWorld》、《mdadamefigaro》報導，一名追蹤皇家記事的數位記者在IG上貼出保加利亞末代公主卡琳娜出席一場皇家葬禮的照片，並配文表示對於卡琳娜公主外型變化的震驚。文中也提及卡琳娜公主向媒體說明：「我致力於負重訓練和身體健康」。卡琳娜公主上一次出席公開活動是2020年，該照片中的卡琳娜公主充滿肌肉，相貌與4年前對比相差甚遠，彷彿是另一個人。卡琳娜公主的外型劇變引發熱議。
卡琳娜公主的父親西美昂二世（Simeon Saxe-Coburg-Gotha）上位隔年就遭到政變，保加利亞廢除帝制後王室成員定居於西班牙，因此雖為「保加利亞公主」，但卡琳娜其實是在西班牙出生，從未在保加利亞生活過。但西美昂二世於2001年重返保加利亞，之後更擔任該國總理。
卡琳娜公主在過去經常顛覆刻板的「公主形象」，經由化妝、服飾、髮型等，以大膽的時尚造型現身。2002年卡琳娜公主與一名西班牙冒險家結婚，婚後兩人周遊於世界各地，並育有一子。
其實多年前卡琳娜公主就因外貌與整形疑雲備受討論，當時她的丈夫親自說明，表示卡琳娜公主小時候跌倒造成兩顆門牙斷裂，後來尋求治療卻遇上庸醫，導致牙根受損而受到感染，擴散到鼻軟骨。後來他們在海上探險期間，由於生存環境惡劣，感染進一步惡化，雖然經過手術保住了鼻子和眼睛，卻導致毀容。
卡琳娜公主現年52歲，她一直很注重身體健康，近期開始健身，這也是為何照片中的卡琳娜公主雙臂充滿肌肉的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言