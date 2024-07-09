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58歲陸男登富士山死亡 創今夏開山後首例

中央社／ 東京9日專電
1名58歲中國籍男子8日晚間在靠山梨縣側的登山步道失去意識，隨後確認死亡，這是富士山今年夏季開山後首起死亡案例。（歐新社）
1名58歲中國籍男子8日晚間在靠山梨縣側的登山步道失去意識，隨後確認死亡，這是富士山今年夏季開山後首起死亡案例。（歐新社）

日本富士山登山步道7月1日起開放，但僅1週就傳出意外。據日媒報導，1名58歲中國籍男子8日晚間在靠山梨縣側的登山步道失去意識，隨後確認死亡，這是富士山今年夏季開山後首起死亡案例。

日本放送協會（NHK）和山梨放送報導，這名58歲的中國籍男子8日下午1時30分左右，和妻子一起從山梨縣側登山步道的5合目左右開始登山。

在8合目附近，男子感到身體不適，於是前往附近的登山小屋休息，之後繼續登山。在晚間8時30分左右，他再次感覺身體不適，但這次失去意識。

路過的登山客隨後向山間小屋的相關人士通報，利用運送物資的特殊車輛運送男子到位於8合目的救護所，常駐救護所的醫師確認男子死亡。

報導指出，這名男子是中國籍公務員，登山裝備齊全，警方正在調查詳細死因。這是富士山山梨縣側吉田登山步道今年第2起死亡案例，也是7月1日夏季開山以來的首起死亡案例。

中共 富士山 日本 登山步道

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