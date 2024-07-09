新加坡登革熱增逾300例 民眾免疫力受考驗

新加坡官方數據顯示，登革熱病例數出現攀升跡象，但民眾免疫力仍低，若不採取足夠行動，登革熱風險持續存在，可能導致未來幾個月病例增加。

根據新加坡國家環境局網站最新數據顯示，上週新增327例登革熱病例，比前一週291例增加36例，這是連續2週低於300例後，病例數再度上升。

官方數據顯示，全島目前有82個登革熱活躍地區，其中15個區域是病例超過10例的「紅色」區域。

新加坡有4種血清型登革熱，去年9月以來第2型登革病毒（DENV-2）是主要傳播類型，此前第1型登革病毒（DENV-1）和第3型登革病毒（DENV-3）曾週期性地成為主流。

新加坡國家環境局表示，民眾對4種血清型登革熱的免疫力仍低，若不採取足夠行動，這些登革熱風險持續存在，可能導致未來幾個月病例持續增加。

2022年新加坡共通報超過3萬2000起登革熱病例，為歷年來第2高；2023年則為9949例，比前一年減少69%。不過，今年上半年已出現至少5000例，較去年同期高。

每年5月至10月是登革熱高峰期，登革熱會引發類似流感的症狀，如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛。在極端情況下還可能導致患者出血、呼吸困難甚至死亡。

隨著越來越多國家經歷長期炎熱天氣和有助蚊子繁殖和病毒傳播的雷雨，其他地方也可能出現類似問題。在小販中心賣椰漿飯（Nasi lemak）超過10年的攤販告訴中央社記者，每天上工前都會花1至2個小時，先用安全消毒劑打掃環境，確實做到滅蚊效果，讓用餐環境處於乾淨狀態。

新加坡對抗登革熱的措施，包括噴灑殺蟲劑、推動滅蚊宣傳活動，利用實驗室培育基因改造蚊，設法減少蚊子數量。相關部門也會派員到高風險地區訪視住家，教導民眾如何防止蚊子滋生。