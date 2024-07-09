NASA研發月球火星建房屋 靈芝菌絲體變身建材

NASA位於矽谷的艾姆斯研究中心多年來持續研發適用於打造月球和火星棲息地的輕質建材，科學家正利用靈芝和蘑菇的菌絲體建造房屋和傢俱，要讓太空人和人類在其他星球有更宜居的空間。

科幻小說中描述人類在火星或其他星球上活動，必須靠機器維生，出現飛行汽車在沙丘上盤旋的場景，不過，現實生活中，這些星球的居住地可能將更為環保。

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計在2026年將人類送上月球，過程遇上種種技術挑戰，包括在月球上打造適合人類居住的家園。位於矽谷的艾姆斯研究中心（Ames Research Center）的解決方案是運用真菌菌絲體來打造建材。

畢竟要將木材、金屬、玻璃以太空船運到其他星球非常困難、運輸成本昂貴。

艾姆斯研究中心日前宣布，資深科學家羅斯柴爾德（Lynn Rothschild）領導一個團隊持續實驗，未來2年獲得200萬美元（約新台幣6300萬元）經費研究。團隊一大目標是要研發新技術，在月球或是火星上「種植」出居住地，讓探險家可以用輕質建材設計出「一個家」。

「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，羅斯柴爾德在沒有窗戶的實驗室裡利用冰塊盒培養真菌，測試它們在極端太空環境下，例如高溫或是酷寒之中的適應能力，另一名科學家則對它們進行微重力和電離輻射等實驗。

團隊希望發明出一種產品，可以用來建造房子、車庫、傢俱等生活所需用品，不僅供太空人使用，或許將來有一天，人類也能用得上。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，這項研究是「阿提米絲」（Artemis）計畫的基石，因為太空人準備重返月球，之後將前往火星和更遠的地方探險。

1969年，美國執行阿波羅11號計畫，搭載3名太空人升空，當時，阿姆斯壯（Neil Armstrong）和奧德林（Edwin Buzz Aldrin）駕駛的登月小艇，大小相當於惡魔島聯邦監獄（Alcatraz Federal Penitentiary）內一個牢房，空間侷促。

羅斯柴爾德說，月球和火星還沒有建築規範；NASA可能會利用首次探測任務展開建造工作，在太空人抵達前完成建設。真菌當中的靈芝可能最為實用。

只需提供適當水分和營養，靈芝便能夠以休眠孢子的形式被運送到另一個棲息地，孢子在那裡會開始生長，如果真菌和月球或火星表面的風化層混合，便會形成堅固的結構。不過，真菌培養會受氣候影響，科學家正努力克服挑戰。