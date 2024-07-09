「楊德昌的台北故事」專題回顧展 多倫多熱映中

由多倫多國際影展（TIFF）及紐約台北文化中心合作舉辦、結合多場映後座談會的「楊德昌的台北故事」專題回顧展，正在多倫多呈現已故台灣導演楊德昌的8部電影作品，備受加拿大主流媒體和當地影迷關注。

TIFF「楊德昌的台北故事」專題回顧展自7月4日至30日推出楊德昌8部電影作品；加拿大主流媒體環球郵報（The Globe & Mail）及多倫多星報（TorontoStar）近日分別以「超越時代的電影作品」及「加拿大影迷未曾熟悉但才華洋溢的已故台灣導演」為標題，深入報導。

這項專題回顧展是由TIFF電影資料館資深策展人皮卡 （Andréa Picard）策畫，她將楊德昌的電影概分為3個系列：都會3部曲—「海灘的一天」、「青梅竹馬」、「恐怖分子」，創新作品 —「指望」、「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」，以及社會凝視—「獨立時代」、「麻將」。

楊德昌2000年在坎城影展以電影「一一」拿下最佳導演獎，是首位獲得這項殊榮的台灣籍導演；「牯嶺街少年殺人事件」與「一一」名列英國電影協會（BFI）影史百大片單。2007年6月29日楊德昌因結腸癌過世，享年59歲；同年底獲第44屆金馬獎追贈終身成就獎。

TIFF昨天放映楊德昌1986年劇情長片「恐怖分子」，該片曾獲第23屆金馬獎最佳劇情片及1987年盧卡諾影展銀豹獎（Silver Leopard, Locarno FF）。駐多倫多辦事處組長廖政豪應邀出席放映會及映後座談，主辦單位特別感謝台灣文化部及駐多倫多辦事處慷慨支持該影展活動。

駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，台灣持續和TIFF保持合作關係，希望將更多台灣好電影呈現給加拿大友人，促進台加電影產業交流合作。

有奧斯卡獎前哨站美譽的第49屆多倫多國際影展將在9月5日至15日一連舉行11天，台灣文化內容策進院屆時將赴多倫多設立實體台灣館，除了推廣台灣最新影視內容，還將強化國際合資合製機制，並推薦台灣電影國際合製單位及拍攝資源。