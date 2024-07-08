古巴宣稱瓦解美國密謀恐攻 逮捕嫌犯

古巴今天宣稱，瓦解美國的「恐怖攻擊密謀」，並逮捕涉案的主謀和黨羽。

法新社報導，古巴共黨報「格蘭瑪報」（Granma）報導，內政部宣稱，一名旅居美國的古巴公民挾帶槍械彈藥，走海路「非法」入境古巴而被捕，並說：「這是新招募計畫的一部份，意圖在我們國家策動暴亂。」

古巴內政部還說，這名嫌犯早在2014年即以非法移民身分入境美國，又說其他涉案的嫌犯也在古巴被捕。

古巴內政部並未說明，根據去年12月截獲的情報，一項意圖「在我們國家策動暴亂」計畫的行動，究竟因此有多少人或何時被拘禁。

古巴並於同月發佈一份羅列數十名「恐怖分子」疑犯的名單，當中大多數旅居海外，主要在美國。

名單還包括多位古巴首都哈瓦那（Havana）的民眾，他們被控參與1997年一連串的酒店爆炸案，並企圖暗殺古巴前領袖卡斯楚（Fidel Castro）。

華府在今年5月把古巴從針對反恐行動的「不充分合作國家」名單中移除，但仍保留古巴在恐怖主義資助國的黑名單裡。美國自1962年以來一直對古巴實施制裁。