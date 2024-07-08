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日本自衛隊招募人數創新低 2023年達成率僅一半

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本防衛省今天公布，2023年度實際招募到的陸海空自衛隊人員總計9959人，計劃招募人數為1萬9598人，達成率僅51%，創下新低紀錄。

時事通信社、讀賣新聞報導，上述達成率比2022年度的66%大幅下降15個百分點。先前招募達成率最差的紀錄是1993年度的56%。

如果細分2023年度的招募缺額，終身制的「一般曹候補生」（類似他國的預備士官班）錄取達成率為69%，比2022年度下降19個百分點；有任期限制的「自衛官候補生」錄取達成率僅30%，比2022年度減少13個百分點。

防衛省分析，達成率創新低的原因為日本社會少子化，以及與民間企業的求才競爭相當激烈，此外組織內部騷擾問題曝光，也可能影響招募狀況。

防衛副大臣鬼木誠今天在檢討會上預測，「這種嚴峻的（招募）狀況預計將持續到2024年度之後」。

防衛省今天在「人力基本根本強化相關檢討委員會」的會議中宣布上述訊息，將在8月前彙整應對措施。

少子化 日本 自衛隊

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