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暴力事件引發騷動 澳洲內陸觀光城鎮實施宵禁

中央社／ 雪梨8日綜合外電報導
觀光城鎮愛麗絲泉周遭一景。圖／ingimage
觀光城鎮愛麗絲泉周遭一景。圖／ingimage

澳洲內陸的觀光城鎮愛麗絲泉即日起實施為期3天的宵禁，此前發生了數起暴力事件，包括據稱4名休假的警察遇襲。

路透社報導，北領地（Northern Territory）警察局長墨菲（Michael Murphy）表示，愛麗絲泉（AliceSprings）過去72小時發生了「重大傷害和民眾騷動」。

墨菲告訴記者，若干員警在回家途中遇襲，目前無法確認攻擊者是否知道下手的對象是警察。宵禁時間從當地晚間10時至隔天清晨6時。

據5月起實施的新法令，為防治暴力事件，警察局長有權可發布為期3天的封鎖，並得以要求政府展延。

墨菲說：「如果我認為需要延期，我將以書面形式…說明我認為應該展延的原因。」

今年3月愛麗絲泉宣布實施長達兩週的青少年宵禁，因此前發生涉及150人的聚眾鬥毆。長久以來，地方首長認為，酗酒是釀成暴力事件的主因。

愛麗絲泉是澳洲廣闊內陸地區的偏遠小鎮，位於雪梨（Sydney）西北方約2000公里，是通往多個主要觀光景點的門戶，包括往昔被稱之為艾爾斯岩（AyersRock）的巨大紅砂岩烏魯魯（Uluru）等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宵禁 愛麗絲 警察

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