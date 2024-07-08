諾貝爾獎得主孟洛5月辭世 女兒親揭母親默許繼父性侵

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟洛（AliceMunro）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知情後卻當什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活。

法新社報導，孟洛之女史肯納（Andrea RobinSkinner）投書加拿大「多倫多星報」（Toronto Star）表示，在1976年她9歲時，「有天晚上她（孟洛）外出，她丈夫、我的繼父佛瑞姆林（Gerald Fremlin）趁我睡覺時，爬上床性侵我」。

她還說，每次只要她和佛瑞姆林獨處，例如在「開車途中，他就會暴露生殖器、告訴我他喜歡社區中的哪些小女孩，還向我敘述母親的性需求」。佛瑞姆林已在2013年逝世。

史肯納說，她在25歲時向孟洛說出這一切，但這位廣受讚譽的文學家決定繼續待在佛瑞姆林身邊。孟洛結束第一段婚姻後，在1970年代與佛瑞姆林再婚。

史肯納寫到孟洛時說：「她的反應正如我原先擔心的一樣，彷彿她早就知道這段婚姻被出軌。我們所有人好像回到什麼事都沒發生過的樣子。」

史肯納說，在2005年、也就是她38歲那年，她看到母親在「紐約時報」（The New York Times）專訪中對佛瑞姆林讚譽有加後，她毅然決然報警、指控繼父的罪行；佛瑞姆林同一年坦承犯下強暴猥褻罪行。

史肯納強調：「我想要的是一些記錄下來的真相和公開證據，證明我不該遭受發生在我身上的事。我也希望人們談論我母親時，會提到這個故事、我的故事。」

在2013年獲頒諾貝爾文學獎的孟洛，今年5月辭世，享耆壽92歲。