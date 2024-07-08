拿破崙曾欲用於自戕手槍 近6000萬高價拍出

2支18世紀法國皇帝拿破崙曾想用來自殺的手槍，今天在巴黎拍賣場上以169萬歐元（新台幣約5900萬）高價售出。但因法國政府有國寶保護政令，2支手槍可能無法離開法國。

法新社報導，在巴黎南部楓丹白露（Fontainebleau）拍賣場買下手槍的買家，身分未被公開。傳聞最終拍出成交金額，連同手續費後已超過原本所估計120萬到150萬歐元（台幣約4200萬至5200萬）之間。

在這場拍賣會前一天，法國文化部國家寶藏委員會就公告政府文件，表示拿破崙（Napoleon Bonaparte）的手槍被歸類為國寶，並且對其發布輸出禁令。

簽發輸出禁令後，法國政府有30個月期限向手槍的新主人買回文物，然而對方有權拒絕。

不管文物的價值與年份，歸為國寶後的文物只能短暫離境，最後都需強制回到法國。

一位不具名的奧塞納特拍賣場（Osenat auctionhouse）代表說：「被列為國寶的物件，它的價值會大幅提升。」

這2支鑲嵌著金、銀飾的華貴手槍，展現拿破崙統治時期的全盛榮光。

據稱，從法國統治的全盛時期，一直到1814年拿破崙受敵軍威脅、巴黎被攻陷的過程中，這2把手槍都有持續被使用。

當拿破崙遭外國聯軍擊敗、首都巴黎被攻佔並被迫退位後，據說1814年他差點拿這兩把手槍自戕。拍賣行專家霍斯納（Jean-Pierre Osenat）告訴法新社：「法軍被擊敗後，拿破崙沮喪至極並想用這些武器自我了斷，但侍衛將火藥移除。」

霍斯納還說，拿破崙後改服毒求死，但嘔吐並獲救。後來他還將手槍交給侍衛，並答謝對方的忠心。

收藏家們對拿破崙的重要紀念物品趨之若鶩。去年11月拿破倫其中一頂著名藍、白、紅鑲邊的黑色雙冠三角帽，就以190萬歐元售出（約新台幣約6685萬）。

1814年，拿破崙被迫退位後遭流放義大利沿海的艾巴島（Elba）。經歷9個月的流放，拿破崙戲劇性返回法國奪權，直到1815年滑鐵盧戰役中敗給英國才徹底失勢，隨後被流放至聖赫勒拿島（Saint Helena），並於1821年去世。

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