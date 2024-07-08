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印尼週末暴雨致非法礦場山崩 至少12死18人失聯

中央社／ 雅加達7日綜合外電報導

印尼官員今天表示，週末的暴雨致使蘇拉威西島（Sulawesi）一座非法開採的金礦山崩，造成至少12人死亡，另有18人至今仍下落不明。

路透社報導，印尼國家搜救總署（Basarnas）哥羅塔洛省（Gorontalo）搜救局局長赫里揚托（Heriyanto）表示，哥羅塔洛省蘇瓦瓦區（Suwawa）7日上午發生山崩，礦工和居住在非法礦場附近的居民因此不幸喪命。

他說，已疏散5個生還者，並說搜救隊今天還在搜尋失聯的18人，不過搜救人員必須跋涉20公里才能抵達山崩現場，加上厚厚的泥漿覆蓋聯外道路和當地雨勢未歇，致使救援受阻。

據搜救單位發布的照片顯示，若干房屋因山崩而夷為平地。印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，山崩毀損數間房屋和一座橋。

國家災害應變總署向當地居民示警，今明兩天哥羅塔洛省部分地區仍將降雨，並呼籲民眾謹慎提防更進一步的災害。

今年4月南蘇拉威西省（South Sulawesi）同樣由於強降雨而發生山崩導致18死；今年5月因滂沱大雨引發山洪暴發與土石流，致使印尼西蘇門答臘省（WestSumatra）逾50人不幸死亡。

印尼 山崩 房屋

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