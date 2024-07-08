快訊

小池百合子三連任達成：東京選戰的政界影響？

高雄知名醫院「邱外科」院長今未上班 妻子進屋驚見他陳屍床上

阿里山鄒族部落出奇招…遊客驚見門口吊掛成排塑膠袋 真實用途曝光

立陶宛人年度齊唱國歌活動 全球數十萬僑民參與

中央社／ 立陶宛首都維爾紐斯8日綜合外電報導

從烏克蘭前線到太平洋島國萬那杜（Vanuatu），全球各地有數十萬立陶宛人6日同時高唱國歌，進行這項一年一度展現團結的行動。

路透社報導，這項傳統始於2009年，當時是為了紀念立陶宛出現滿1000年。透過這項行動，這個波羅的海國家的約數十萬僑民與擁有290萬人口的母國團結在一起。

根據Nordstat調查，2009年至少在全球56個不同地方，有將近一半的立陶宛人齊唱國歌。此後，每年立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）當地時間7月6日晚間9時，人們都會進行這項傳統。

主辦2009年首次活動的多巴拉斯（RaimundasDaubaras）表示，他是聽到在澳洲的立陶宛僑民演唱國歌後想到這個點子。「他們唱立陶宛國歌的方式非常不同。對他們來說，這是為了維持（與母國的）聯繫。」

6萬5000多人6日聚集在維爾紐斯的1個露天廣場高唱國歌，作為一個全國歌舞節活動的結尾。

此外在發布到網路上的影片，可見立陶宛志願兵在烏克蘭前線、立陶宛自由潛水客在湖面下，以及立陶宛登山客在高加索地區（Caucasus）第二高峰、喬治亞的卡茲貝基山（Kazbegi）山頂上，齊聲唱著國歌。

在萬那杜生活了6年的卡斯勞斯卡斯（EimantasKazlauskas）在電子郵件中告訴路透社，他在立陶宛國旗下演唱國歌，且當地人注意到立陶宛和萬那杜國旗都有黃、綠、紅三色。

卡斯勞斯卡斯表示：「這麼做讓我們感覺，離我們的國家、我們的家族，和為了國家獨立而奮鬥的我們祖先更接近了。」

國旗 國歌 立陶宛

延伸閱讀

奧運籃球／安戴托昆波力拚奧運門票 巴哈馬三劍客對決西班牙

NBA／唐西奇、安戴托昆波對決資格賽 力拚奧運最後門票

政府負擔大學學費、夜生活豐富 立陶宛奪年輕人幸福程度第一名

NBA／沙波尼斯領銜立陶宛出征奧運資格賽 瓦藍邱納斯退出

相關新聞

彭博：微軟要求大陸區職員9月起禁用Android機 只能用iPhone

彭博資訊報導，微軟告知中國大陸地區的員工，9月起工作時只能使用iPhone，等於禁止在職場使用Android裝置。

諾貝爾獎得主孟洛5月辭世 女兒親揭母親默許繼父性侵

2013年諾貝爾文學獎得主、已故加拿大作家艾莉絲．孟洛（AliceMunro）之女今天投書指出，兒時曾遭繼父性侵，母親知...

影／新加坡總統替身超帥 網曝真實心聲：比韓團還帥

在新加坡國慶慶典彩排中，擔任總統尚達曼替身的一名帥哥引發網友注意，有人看到彩排典禮後喊「比韓國偶像還要帥」，還在文章寫下「不可能只有我這麼想」，彩排影片曝光後，觀看次數爆增。

騎車熱死！美國死亡谷高溫飆破攝氏53度 加州車友過度曝曬身亡

美國加州死亡谷國家公園（Death Valley）7日高溫飆破華氏128度（約攝氏53.33度），一名機車騎士不堪過度曝...

雷神降臨！英航客機降落前遭閃電擊中 盤旋後被迫轉降嚇壞乘客

每日郵報報導，英國航空（British Airways）日前傳出一架客機降落前遭閃電擊中，飛機在機場上空打轉，最後不得不...

小池百合子三連任達成：東京都選戰的勝負關鍵與政界影響？

如同選前外界的預料，小池百合子第三次當選東京都知事。然而令人訝異的是，原本「兩個女人」的戰爭，卻因前廣島縣安藝高田市長石丸伸二的出現，導致聲勢強大的蓮舫居然落居第三，而選舉結果也將牽動日本未來的政局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。