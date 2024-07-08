熱浪頻傳、冷氣停電 籲各國強化電網韌性
極端氣候導致電網崩潰，民眾面臨高溫熱浪，冷氣機因停電而停擺，熱傷害事件將更頻繁！專家指出，高溫會影響到民眾的健康，導致中暑、甚至是死亡，為了應對高溫，各國政府應積極強化電網韌性，增加更多發電來源。
熱浪導致停電
《CNN》報導，非營利研究組織氣候中心報告指出，2000到2023年間，8成重大停電都是由天氣因素造成，最大的威脅就是暴風雨，導致電線斷裂與電線桿倒塌。氣候中心分析師布雷迪指出，氣候變遷加劇衝擊著原本就很脆弱的電網。
德州大學奧斯汀分校機械工程教授韋伯表示，美國電網已經逐漸老舊，且電網「是針對過去的天氣，而非現在的天氣」而設計的。他指出，尤其隨著高溫熱浪增加，每個人都打開家中的冷氣機，電網恐怕也難以承擔如此重壓。
氣候變遷使地球快速升溫，並反覆出現強烈的熱浪，提高了民眾對冷氣機的依賴，如2020 年 8 月加州熱浪期間，因為冷氣的需求激增，使得該州電網營運商被迫進行20年來首次的輪流停電。
應強化電網韌性
不僅限於美國，《半島電視台》報導，巴爾幹半島地區的阿爾巴尼亞、克羅埃西亞等國，近期也都出現大規模停電，根據當地官員研判，是因為高溫導致電力需求激增。
高溫會影響人體重要器官，甚至導致熱衰竭、中暑或死亡等，韋伯指出，「如果天氣很冷，民眾可以生火添衣，但如果是極端高溫的話，只有一種方法可以冷卻，那就是用電」。
面對極端高溫與停電的夾擊，喬治亞理工學院城市環境規劃與設計教授史東說，考量到未來氣候事件不斷升級，應試著強化電網韌性；史東指出，增加更多發電廠並確保能源來源多樣化，也將有助於加強電網。
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