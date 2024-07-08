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雷神降臨！英航客機降落前遭閃電擊中 盤旋後被迫轉降嚇壞乘客

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國航空7日前傳出客機降落前遭閃電擊中，飛機在機場上空打轉，最後被迫轉降鄰近機場，所幸最終平安落地，並未傳出任何傷亡。圖為英航客機停在希斯洛機場，僅供示意。美聯社
英國航空7日前傳出客機降落前遭閃電擊中，飛機在機場上空打轉，最後被迫轉降鄰近機場，所幸最終平安落地，並未傳出任何傷亡。圖為英航客機停在希斯洛機場，僅供示意。美聯社

每日郵報報導，英國航空（British Airways）日前傳出一架客機降落前遭閃電擊中，飛機在機場上空打轉，最後不得不轉降鄰近機場，所幸最終平安落地，並未傳出任何傷亡，機組至機長冷靜以對也獲得乘客激賞。

英國航空發言人證實消息表示，班次BA919號客機，原定德國當地時間7日下午1時，從司徒加特（Stuttgart）飛往倫敦希斯洛機場，可是降落前遭遇惡劣天氣，突然一道閃電擊中飛機，最終不得不轉降附近的格域機場（Gatwick）。事後已提供接駁車將乘客送往希斯洛機場。

儘管如此，乘客傑柯（Jeco）事後回憶，機組人員當下鎮靜以對令人激賞，儘管過程非常嚇人；另一名乘客羅賽爾（Robert Rossall）也對機組和機師冷靜反應印象深刻，「一抵達停機坪，機師便詳細說明情況，機組人員發水給大家，所有人都很冷靜，非常專業」。

一名男子的兒子和孫子是機上乘客，他形容這架班機簡直是「來自地獄的航班」，起飛前已經因為煞車系統過熱延誤，準備降落還遇到雷擊意外。

事實上，飛機遭閃電擊中十分常見，而且通常不會造成損傷，專家指出多數飛機平均每年會被閃電擊中一到兩次。

機場 機師 閃電擊中

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