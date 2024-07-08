高溫衝擊日本櫻桃 山形縣逾7萬份回禮無貨可出

日本山形縣盛產櫻桃，占國內產量7成以上，不過今年出貨量受高溫影響銳減，導致當地政府無法送出逾7萬份櫻桃，作為「故鄉納稅」的回禮。

日本民眾捐款給地方自治政府並確定申報後，捐款部分額度可以扣抵所得稅及住民稅，這種捐款被稱為「故鄉納稅」。各地方政府也會準備受歡迎的「回禮」來吸引捐款者捐款，像是山形縣的「回禮」之一就是當地名產櫻桃。

讀賣新聞報導，山形縣知事吉村美榮子指出，這是「趨近於災害」的狀況，有意提供農民相關補助與技術支援。

山形縣政府等單位表示，今年5月底溫差比往年大，櫻桃樹的果實在成長茁壯前就開始變色，而6月當地平均氣溫又比往年高出攝氏1.8度，導致櫻桃在短時間內成熟之外，也有許多櫻桃來不及收成就腐爛。

許多櫻桃園往年在7月初前收成，今年同時期許多果農已經收成完畢。山形縣府原本預期收成量為1萬2000公噸，不過實際收成量很可能銳減。

這嚴重影響了「故鄉納稅」的回禮。根據縣府6月底的彙整，山形縣與縣內18個自治體無法送出約7萬7600份的櫻桃回禮，因此被迫改用麝香葡萄等其他水果當作回禮。