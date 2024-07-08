影／新加坡總統替身超帥 網曝真實心聲：比韓團還帥

在新加坡國慶慶典彩排中，擔任總統尚達曼替身的一名帥哥引發網友注意，有人看到彩排典禮後喊「比韓國偶像還要帥」，還在文章寫下「不可能只有我這麼想」，彩排影片曝光後，觀看次數爆增。

一名TikTok網友@mysharrrr_2.0發布了一部影片，只見一名總統替身穿著西裝，在其他人護衛下走入現場，自然地向觀眾微笑打招呼，原PO驚嘆這名男子的帥氣，還寫下「不可能只有我這麼想」。

對此，許多網友直呼「連可以參加排演的觀眾都讓我忌妒」、「我有兩個同學說他長得比韓團還帥」、「超帥而且很聰明的感覺」、「昨天人潮眾多，還讓我們塞車了45分鐘以上」、「誰來阻止我？我當時在螢幕上看到他時，差點掉下我手中的雨傘，以為他是我們的新總統了」、「他贏得了每一個新加坡人的心」，但也有網友認為「他就是一個普通的新加坡男子」。

新加坡政壇老將尚達曼在去年9月就職新加坡總統，身為印度裔的他在2001年進入新加坡政壇，連續5屆當選國會議員，擔任教育部長、財政部長、副總理等重要職務，他在就職典禮致詞曾表示會強化新加坡多元種族政策，打造更具有包容力的社會。