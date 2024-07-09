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手氣爆棚！她換日幣新鈔中「777777」 網友急喊：留著別花

聯合新聞網／ 綜合報導
在領取日幣新鈔前，不妨先留意上頭的流水編號。美聯社
在領取日幣新鈔前，不妨先留意上頭的流水編號。美聯社

日本近來發行新版紙鈔，是暌違20年再度發行新紙鈔。雖然舊款紙鈔仍然能夠使用，不過已經有不少民眾搶先去更換新鈔。而在拿到新鈔的同時，在急著花掉之前，不妨先注意一下鈔票上的流水號，或許會有意想不到的驚喜。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「OCKBONE」近來分享，表示自己的岳母在更換紙鈔時，竟然換到了一張流水編號「AA777777WJ」的鈔票，數字全都是7，機率相當罕見。

日本有一些紙幣收藏商，專門鎖定這類特殊編號的紙幣。像是「AA111111AA」、「AA777777AA」等編號的1萬日圓新鈔，就會以30萬日圓的價碼（約新台幣6萬元）收購。不過業者也提醒，鈔票容易受到太陽照射而劣化，或者因潮濕發霉。為了保持鈔票的完整性，最好收在專門的袋子內妥善保存。

看到這麼特別的一萬日圓，許多網友也紛紛驚呼「絕對不要花掉！保留個好幾年」、「好猛，一定很貴」、「不知道這張值多少錢」、「一定有好幾倍的價值」、「會中樂透喔」、「要留著當傳家寶」、「數十年後會漲翻」、「簡直是奇蹟」、「運氣真的不錯」。

新鈔 日幣 鈔票

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