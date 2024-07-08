網路內容審查員 面臨身心煎熬

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

審查社群平台內容與蒐集訓練人工智慧的數據等工作，大多數都外包到南半球地區，但長時間的工作、低薪與長期接觸電腦，已危及這些勞工的身心健康！然而，這些勞工所建立資料庫，讓人工智慧能夠辦認交通號誌與路標，也是生成式AI的重要推手。

內容審查壓力大

《衛報》報導，網路審查員的工作主要有二：「檢查違規內容」，審核社群平台上的內容是否違反平台的規範，出現了血腥、色情的畫面；「數據註記」，手動區分數據與圖片並進行標註，讓AI學習區分不同物品。

如果沒有這些基礎的數據工作，社群平台將充斥著暴力與露骨的內容，ChatGPT也無法發展至現在的精準度。然而，這些AI的重要推手卻面臨著身心靈的煎熬。

一位在非洲進行審查工作的民眾分享，幾乎每天都得目睹自殺、酷刑與強姦的影片，「審查中心的員工不斷遭到圖像與影片的轟炸，但沒有時間處理情緒。」因為他們每天都要處理500到1000則貼文，更有許多人對此感到麻木，工作更在生活中留下不可磨滅的烙印。

人工智慧的推手

研究報告指出，2022年全球數據註記的市場價值22億美金，預計每年持續成長30%，直到2030年達到170億的產值。

人工智慧約8成的時間學習經過人工註解的資料，包括自動駕駛、無人機或精準醫療等，技術評論員瓊斯表示，人工智慧機器學習的魔力都在於數據的精準度。

但這些審查中心的勞動條件相當差，大多數員工都是簽約聘的契約，可能發生員工完成任務後，隨即就遭到解雇的狀況。這些工人也擔憂失去工作，所以不敢向管理階層提出質疑。

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