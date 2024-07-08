印度女性辛苦取水 凸顯女權、公衛困境

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

由於缺乏自來水管與淨水系統，印度女性每天都要跋涉數十、甚至上百公里獲取水源，其水源甚至並不見得乾淨。全球有18億民眾需要跋山涉水獲取水源，而印度全部女性每年要花1.5億工作天的時間取水。人權團體呼籲，除了建立自來水系統，也要對印度女性的付出，給予經濟補償。

女性勞務遭嚴重忽略

根據《英國廣播公司》報導，印度偏鄉一位女性受訪時表示，她每天要去花4到5小時來回取水，而且她取水的地方是快要乾涸的湖泊，因此水源並不乾淨。由於每天取水，她的背與頸部都受傷，容易感到疲累。而她只是諸多印度女性困境的縮影。

據印度國家銀行估計，印度女性未獲得報酬的勞務付出每年產值27.68億美元，約佔印度GDP7.5%，若這些女性都能獲得酬勞，有助印度女性在經濟上更獨立自主。印度政府雖表示，有在努力增建自來水基礎設施，在今年1月時全國農村的覆蓋率將近74%，但仍有上千萬民眾面臨缺水危機。

高溫讓取水更難

在另一個村莊，女村民英德拉雅妮一生負責兩項工作：幫她的家人找水，還要讓更多水車來到村莊，但這兩項工作都隨著氣候變遷而更加困難。英德拉雅妮也說，傳統觀念讓當地女性從小就拿著小盆子取水，到後來取水變成終身義務，她原本夢想成為歌手，如今卻只能終身取水，感覺很悲哀。

《人權新聞》提到，近年來的熱浪除了讓北美地區引發熱浪與森林野火，也讓印度女性的取水更加困難，尤其許多地方的均溫已經突破攝氏35到38度，2023年就有研究顯示，印度90%的鄉村受到高溫負面影響，包括農作收成減少、農畜疾病增加等，印度仍面臨嚴重的基礎設施短缺問題。

【更多精采內容，詳見 】