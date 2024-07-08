攝氏38度酷熱天氣 8狗困車內瀕死獲美女警救下
美國德州塔倫特郡（Tarrant）警長辦公室警員德魯（Haley Drew）6月23日接獲報案稱，有8隻小狗被關在一個運輸籠裏，當時氣溫約攝氏38度。德魯立即趕往現場，發現這些小狗狀況很糟糕，其中一隻瀕臨死亡。她立即將小狗們送往當地的動物看護中心。
德魯27日在收容所與這些小狗重聚，她表示：「看到它們狀況好多了，希望它們都能被領養，感覺真好。」
收容所的工作人員表示，他們以薯片和餅乾的名字為給這些小狗都起名，叫樂事薯片（Lays Potato）、Cheetos和品客（Pringles）等。
德魯是一名愛動物的人，在家裏養了一隻235磅重的愛爾蘭狼犬芬利（Finley）。她說，很難不帶一隻小狗回家，但她很高興她的同事領養了一隻。
德魯在警長辦公室工作8年，經常接到動物相關的報案，通常是牲畜走失。她表示，這次救助行動讓她感到非常欣慰，也希望這些小狗能找到一個溫暖的家。
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文章授權轉載自《香港01》
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