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法國版「石中劍」插岩壁近1300年 傳奇寶劍「迪朗達爾」離奇消失

香港01／ 撰文：劉耀洋
法國傳奇寶劍「迪朗達爾」（Durandal）2024年6月22日神秘地從法國小鎮羅卡馬杜爾（Rocamadour）上消失，當地官員懷疑寶劍是遭人盜竊。圖為寶劍「迪朗達爾」。（Ravenya Twitter）
法國傳奇寶劍「迪朗達爾」（Durandal）2024年6月22日神秘地從法國小鎮羅卡馬杜爾（Rocamadour）上消失，當地官員懷疑寶劍是遭人盜竊。圖為寶劍「迪朗達爾」。（Ravenya Twitter）

一把被稱為法國版「石中劍」的傳奇寶劍「迪朗達爾」（Durandal）6月22日神秘地從法國小鎮羅卡馬杜爾（Rocamadour）上消失，當地官員懷疑寶劍是遭人盜竊。根據當地傳說，這把寶劍已經插在當地的石壁中接近1,300年，此前它一直是小鎮的主要旅遊景點之一。

美國《紐約時報》（The New York Times）7月6日引述法國地區報《南方之行》（La Dépêche du Midi）稱，當地居民6月22日發現插在10幾米高岩壁上的寶劍竟離奇失蹤。

當地官員已展開調查，偏向相信是有人將劍偷走，惟警方暫時未能確定竊賊如何爬上10多米高的岩壁，又如何偷走這把用鐵鍊鎖住的寶劍。

「迪朗達爾」的傳說出自11世紀的法國古典敘事詩《羅納德之歌》（La Chanson de Roland），傳說中大天使Saint Michael將這把無堅不摧的寶劍，賜給8世紀的法國國王查理曼（Charlemagne），又被他轉賜給麾下的聖騎士羅納德 (Roland Le Preux) 。

傳說指，羅納德因為遭到叛徒暗算，在英勇犧牲前為防止「迪朗達爾」落入小人手中，將劍重重斬在山壁上，試圖將劍摧毀。然而寶劍過於堅硬，竟依然完好無損。

羅納德最終將「迪朗達爾」拋向空中，這把寶劍飛行160多公里，最後插在法國小鎮羅卡馬杜爾的懸崖上。幾個世紀以來，這把插在岩壁上的傳奇寶劍，一直是知名景點。

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文章授權轉載自《香港01》

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