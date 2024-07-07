快訊

攜救生圈下水睡著？男被海釣船救起 自述「漂流記」：泡水裡一晚了

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

同航空、同機型出狀況！聯合航空波音737「一天2意外」 班機降落成田、中部機場

中央社／ 東京7日綜合外電報導
美國聯合航空公司兩架使用波音737機型的航班，今天分別在往返日本及關島時出狀況，其中一架航機順利降落成田機場，另一架航機平安折返中部國際機場，兩機機上人員無人受傷。示意圖，非當事班機。路透資料照
美國聯合航空公司兩架使用波音737機型的航班，今天分別在往返日本及關島時出狀況，其中一架航機順利降落成田機場，另一架航機平安折返中部國際機場，兩機機上人員無人受傷。示意圖，非當事班機。路透資料照

美國聯合航空公司兩架使用波音737機型的航班，今天分別在往返日本關島時出狀況，其中一架航機順利降落成田機場，另一架航機平安折返中部國際機場，兩機機上人員無人受傷。

日本共同社報導，日本政府國土交通省表示，今天上午一架使用波音737機型從中部國際機場飛往關島的聯合航空136號班機，在飛行過程中因出現系統故障警示折返名古屋，機上44名乘客與6名機組員無人受傷。

國土交通省等單位表示，該航班已被取消，跑道也一度被關閉，已知機體並無損傷。

另外，日本放送協會（NHK）報導，國土交通省成田機場辦公室表示，使用波音737機型從關島飛往成田機場的聯合航空840號班機機長，今天下午2時10分左右通報「襟翼發生問題，將宣告緊急狀況降落」。

襟翼位於機翼上，是用來控制升力的裝置，成田機場當時派出15輛消防車停放在滑行道等處因應可能事態，所幸緊急狀況在航機降落前被取消，機上142名乘客及6名機組員無人受傷。

這起事件造成成田機場A跑道關閉數分鐘，但未對其他航機起降帶來嚴重影響。航空公司正在調查原因。

名古屋 成田機場 日本 美國 航班 航空公司 關島

延伸閱讀

李柏毅爭取小港機場引進中型機 目標高雄直飛歐美

又惹禍！波音將因「公然違反NTSB規範」洩露調查細節受罰

波音獲准恢復向陸交付寬體客機 消息人士：737MAX也將下月恢復

來路不明的鈦：波音、空巴使用中國公司「偽造文件」的鈦材，FAA調查中

相關新聞

同航空、同機型出狀況！聯合航空波音737「一天2意外」 班機降落成田、中部機場

美國聯合航空公司兩架使用波音737機型的航班，今天分別在往返日本及關島時出狀況，其中一架航機順利降落成田機場，另一架航機...

影／柏林上空驚現巨型神秘黑圈！吸引數十萬瀏覽 網友指1關鍵解密

德國首都柏林上空日前出現超大型神秘煙圈，影片在社群媒體瘋傳，吸引超過60萬人瀏覽，網友對於煙圈的來源紛紛提出揣測，其中最...

遭陸干預「舉國旗進場」破功 北一女樂儀旗隊加拿大牛仔節獲獎

加拿大最著名的年度嘉年華活動－卡加立牛仔節（Calgary Stampede）昨天開幕，中國企圖阻撓學生舉國旗進場未果，北...

尼泊爾豪雨釀土石流與洪災 至少11死8失蹤

尼泊爾官員今天表示，在過去36小時，豪雨引發當地土石流和洪水氾濫，造成至少11人死亡、重要高速公路及道路交通中斷

大象、珠寶與盛宴 印度婚禮大拚場

大象進場、豪華珠寶與寶萊塢明星到場加持，印度婚禮的排場愈來愈盛大！印度已超越英國，成為全球第五大的經濟體，愈來愈多印度富人也花大錢舉辦婚禮。分析指出，印度婚禮市場產值將達13億美金，隨著中產階級增加，

星期人物／富可敵國卻止不住通膨與民怨 英選變天後蘇納克何去何從

蘇納克跟歷史、紀錄，似乎有不解之緣，其中有好有壞。2022年，他成為英國現代史上最年輕（42歲）的首相，也是首位有色人種的英國首相，以及首位富可敵國的首相。另一方面，他差點成為史上首位連任失敗的現任首相，保守黨在他帶領下繳出創黨190年最糟糕的大選成績。未來史家論及英國大選，勢必得以2024年為評斷基準……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。