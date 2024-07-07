同航空、同機型出狀況！聯合航空波音737「一天2意外」 班機降落成田、中部機場

美國聯合航空公司兩架使用波音737機型的航班，今天分別在往返日本及關島時出狀況，其中一架航機順利降落成田機場，另一架航機平安折返中部國際機場，兩機機上人員無人受傷。

日本共同社報導，日本政府國土交通省表示，今天上午一架使用波音737機型從中部國際機場飛往關島的聯合航空136號班機，在飛行過程中因出現系統故障警示折返名古屋，機上44名乘客與6名機組員無人受傷。

國土交通省等單位表示，該航班已被取消，跑道也一度被關閉，已知機體並無損傷。

另外，日本放送協會（NHK）報導，國土交通省成田機場辦公室表示，使用波音737機型從關島飛往成田機場的聯合航空840號班機機長，今天下午2時10分左右通報「襟翼發生問題，將宣告緊急狀況降落」。

襟翼位於機翼上，是用來控制升力的裝置，成田機場當時派出15輛消防車停放在滑行道等處因應可能事態，所幸緊急狀況在航機降落前被取消，機上142名乘客及6名機組員無人受傷。

這起事件造成成田機場A跑道關閉數分鐘，但未對其他航機起降帶來嚴重影響。航空公司正在調查原因。