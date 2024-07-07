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尼泊爾豪雨釀土石流與洪災 至少11死8失蹤

中央社／ 加德滿都7日綜合外電報導
尼泊爾官員今天表示，在過去36小時，豪雨引發當地土石流和洪水氾濫，造成至少11人死亡、重要高速公路及道路交通中斷。圖為7月6日，尼泊爾加德滿都大雨後被洪水淹沒的住宅區。新華社
尼泊爾官員今天表示，在過去36小時，豪雨引發當地土石流和洪水氾濫，造成至少11人死亡、重要高速公路及道路交通中斷。圖為7月6日，尼泊爾加德滿都大雨後被洪水淹沒的住宅區。新華社

尼泊爾官員今天表示，在過去36小時，豪雨引發當地土石流和洪水氾濫，造成至少11人死亡、重要高速公路及道路交通中斷。

路透社報導，尼泊爾警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）表示，有8人遭洪水沖走或被土石流活埋，目前下落不明，另有12名傷者正在醫院治療。

卡齊告訴路透社，「搜救人員正試圖清除滑落的土石並搶通道路」，他強調正在使用重機具清除土石坍方處。

尼泊爾一名地區官員表示，位於本國東南部的柯西河（Koshi River）持續上漲，已超過警戒水位。這條河幾乎每年都在尼泊爾鄰國、印度東部的比哈邦（Bihar）帶來致命洪災。

尼泊爾桑薩里縣（Sunsari）高階官員普亞（Bed Raj Phuyal）告訴路透社，「柯西河的水位持續升高，我們已呼籲附近居民保持警戒，慎防洪水。」

他說，在格林威治標準時間3時15分（台北時間上午11時15分），柯西河的流量為每秒36萬9000立方呎，是平時流量每秒15萬立方呎的2倍多。

尼泊爾當局表示，已開啟柯西河攔河壩所有56個閘門以利排水；平時只開啟約10至12個閘門。

當局並表示，本國西部的納拉亞尼河（Narayani）、拉普蒂河（Rapti）及瑪哈卡里河（Mahakali）水流量也正持續增加。

在群山環抱的尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），幾條河流已漫過河岸、淹沒道路及許多屋舍。

尼泊爾當地媒體播報的畫面顯示，民眾在及腰的水中跋涉，或用水桶舀出家中積水。

尼泊爾 洪水 流量

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