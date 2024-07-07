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至少釀7死15傷…印度6層樓房連日大雨後坍塌 屋齡不到8年

中央社／ 新德里7日專電

印度西部城市蘇拉特（Surat）一棟6層高建築物昨天下午坍塌，迄今已確認有7人死亡、15人受傷，搜救行動仍在進行中。

蘇拉特是古茶拉底邦（Gujarat）大城，經過連日的大雨，這棟大樓昨天下午3時左右轟然坍塌。

印度國際亞洲新聞社（ANI）畫面顯示，搜救人員動用挖土機在厚重瓦礫中尋找生還者。

當地警方表示，大樓內有大約30個單位，但只有5個單位有人住，多是附近工廠的員工及家人，大樓坍塌時大部分員工在廠裏工作，只有夜班人員在家休息。

經過徹夜搜索，搜救隊員在瓦礫堆中救出1名婦女，找到7具屍體，另有15人受傷；搜救行動仍在進行中，但據信已無失蹤者。

根據新德里電視台（NDTV）報導，這棟大樓於2017年完工，雖然屋齡不到8年，但在坍塌前看起來已經相當殘破。

印度不時傳出建築物或基礎設施坍塌的事件，也引起民眾關切建築公司施工標準以及是否有偷工減料。

6月28日，首都德里機場第一航站遮雨篷坍塌，造成1死數傷；同樣在6月，東北部比哈邦（Bihar）接連有10座橋樑坍塌，當地政府上週宣布將11名瀆職工程師停職。

印度 屋齡 建築

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