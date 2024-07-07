影／柏林上空驚現巨型神秘黑圈！吸引數十萬瀏覽 網友指1關鍵解密

德國首都柏林上空日前出現超大型神秘煙圈，影片在社群媒體瘋傳，吸引超過60萬人瀏覽，網友對於煙圈的來源紛紛提出揣測，其中最有可能的解釋指出，應該是附近樂隊進行排練製造的煙塵廢氣。

新聞周刊報導，一個柏林新聞IG帳號@dasistberlinbitch於4日上傳一段影片，畫面從不同角度捕捉到柏林上空莫名出現3個超大型黑色煙圈。

關於煙圈的由來，網友的揣測可說五花八門，有人說是成群結隊的鳥，有人稱是政府詭計，還有人說是外星人。

不過一位@030josef提出理性的解釋稱，應該是施放煙火造成煙圈。該名網友說，工業生產過程或爆炸會向空氣釋放煙塵和廢氣，而施放煙火也會產生相同效果。正好以放煙火聞名的搖滾樂隊雷姆斯汀（Rammstein）正在進行排練，很可能就是煙圈的由來。

對此，另一名使用者@Joachim36911也在X上傳一張照片呼應推測，照片中房屋之間的火球導致黑色煙圈緩緩升空，只不過並不清楚煙圈升空處是否是演唱會技術人員工作地點。

事實上類似現象已經多次出現在世界各地，2023年莫斯科上空出現類似煙圈盤旋；2014年英國華威城堡（Warwick Castle）曾出現一個煙圈盤旋將近3分鐘，後來證實是煙火試放結果。2020年，太陽報報導巴基斯坦出現煙圈也在網路社群掀起轟動。