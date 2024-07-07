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馬德里LGBTI+驕傲大遊行 群眾沿街跳舞熱情與會

中央社／ 馬德里6日綜合外電報導

西班牙馬德里LGBTI+驕傲大遊行今天登場，數以萬計群眾沿著主要街道遊行和熱舞，彩色旗幟遍布這座城市，將西班牙首都渲染成一場熱鬧非凡的嘉年華會。

馬德里LGBTI+驕傲週（Madrid Orgullo，簡稱MADO）活動，是西班牙LGBTI+社群（男女同志、雙性戀、跨性別、雙性人，+含括更多元的性少數族群，例如酷兒、無性戀、泛性戀等）的年度盛事。

路透社報導，43歲的阿爾瓦雷茲（Maria Alvarez）告訴記者：「這太棒了，我想這是人們唯一真正自由的地方。」

遊行主辦單位以「教育、權利與和平：變革的驕傲」（Education, rights and peace: Pride that transforms）為口號，呼籲各界將多元化教育作為對抗LGBTBI恐懼症的「關鍵工具」。

西班牙聯合政府代表以及主要反對黨部分成員，都參加了這場充滿音樂和花車的活動。

37歲的理髮師羅伯（Rober）說：「極右翼向來反對進步，立場與其相左的一方才應該獲得支持。社會應該往前邁進。」

抗議人士和主辦單位也呼籲終結加薩戰爭。

西班牙 跨性別 馬德里

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