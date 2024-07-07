馬德里LGBTI+驕傲大遊行 群眾沿街跳舞熱情與會

蘇納克跟歷史、紀錄，似乎有不解之緣，其中有好有壞。2022年，他成為英國現代史上最年輕（42歲）的首相，也是首位有色人種的英國首相，以及首位富可敵國的首相。另一方面，他差點成為史上首位連任失敗的現任首相，保守黨在他帶領下繳出創黨190年最糟糕的大選成績。未來史家論及英國大選，勢必得以2024年為評斷基準……

2024-07-07 10:00