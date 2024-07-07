美前官員：與台灣共同生產武器 安全規範須先到位

俄烏戰爭暴露民主國家軍工產能脆弱與不足，台、美都有意合作生產武器。前美國國防部副助理部長柯林克說，民主國家須強化國防產能，台灣也應加入；但台灣必須有確保資訊、人員與環境設備安全的規範與政策，才會有實質的合作。

美國國防部年初發表「國防工業戰略」（NationalDefense Industry Strategy）報告，強調將與夥伴合作擴大軍工產能，並將台灣納入友好聯盟。台灣政府官員也多次表示有意加入美國的國防供應鏈，進行國防工業合作。

柯林克（Heino Klinck）是美國前總統川普（DonaldTrump）任內主管東亞事務的國防部副助理部長，任期為2019-2021年。他曾在2019年訪問台灣，當時是美國與中華民國1979年斷交後訪台的五角大廈最高層級官員。

●台灣須自製彈藥 配合大量採購降低成本

柯林克日前接受中央社訪問指出，美國和西方民主國家的軍工業目前缺乏足夠產能，無法有效地提供烏克蘭武器，這個重大挑戰是從俄烏戰爭中學到的主要教訓。理念相近的國家須整合彼此優勢，「台灣也需要加入」，成為「民主的兵工廠」，共同設計、共同生產，同時要有大宗採購。

柯林克說，援助烏克蘭的武器多從波蘭運入，但台灣是島國，萬一有危機，很難從外應援。對台灣而言，「最關鍵的項目是彈藥（munitions）」，台灣需有能力自製。

他相信，美國和其他西方國家很樂意協助台灣，因為彈藥在和平時期也可供其軍隊使用。為了降低成本並確保生產線持續運作，這些計畫須配合「大量採購」，例如，如果美國和日本都使用同一種類型的彈藥，可同步向台灣採購。

●美與多國共同生產武器 經政府與政府協議

美國與其他國家共同開發、生產武器的例子很多。柯林克舉例，F-35匿蹤戰機的零件製造商來自許多國家；NASAMS（國家先進地對空防空飛彈系統）是美國與挪威公司共同生產；「神劍」（Excalibur）導引砲彈是美國與瑞典公司合作；「標準3型2A批次」（SM-3 Block IIA）防空飛彈是美國與日本研發的。這類合作通常需要「政府與政府」簽訂協議、兩國的廠商也需簽訂合約。

美國有多項與其他國家合作生產軍事設備的法律規範，預防釋出技術的風險。柯林克說，確保技術不外洩的問題必須以實際、合理的方式處理，「坦白說，在安全方面，我們不能妥協」，不論是敏感技術、或較低端的彈藥、無人系統、「甚至是步槍彈藥」，都有技術洩密的安全考量。

●安全不容妥協 防技術洩密規定須先到位

柯林克指出，美國在反情報工作中面對來自中國、俄羅斯、伊朗等國家的挑戰，特別是中國的情報系統已滲透到多個地方，也包括美國在內。台灣也曾發生「令人不安的事件」，顯示「中國在台灣的情報活動相對成功」，這無疑會引起美國及其他盟國關注。當美國與其他國家合作涉及技術釋出時，這些合作夥伴需要確保滿足美國保護技術的要求。

他說，一個安全的環境包括確保資訊不會被竊取，對從事特定計畫人員適度查核，以及硬體環境設備的檢查等等，必須有適宜的規範，讓政府能採取相關措施，這些都須先到位，才能有實質的國防產業合作。台灣一直處在中國情報、軍事威脅中，台灣很瞭解這方面的問題。

柯林克指出，如果美國與台灣共同研發、或共同生產軍事設備，將再次顯示美台關係的堅定，同時讓中國知道，台灣的自治、民主與自由，與美國利益息息相關；也向各國說明，與台灣在各個領域的合作符合他們的利益。台灣不只是兩岸或美中台間的議題，台灣發生的事情、台灣的未來、及台灣未來如何決定，對全球民主國家都有影響。