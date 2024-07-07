大象、珠寶與盛宴 印度婚禮大拚場

大象進場、豪華珠寶與寶萊塢明星到場加持，印度婚禮的排場愈來愈盛大！印度已超越英國，成為全球第五大的經濟體，愈來愈多印度富人也花大錢舉辦婚禮。分析指出，印度婚禮市場產值將達13億美金，隨著中產階級增加，該市場預計能持續看漲。

印度婚禮拚排場

《CNN》報導，根據投資銀行「Jefferies」的報告指出，印度婚禮產業在疫情後蓬勃發展，預計達到13億美金的產值，是美國婚禮市場的兩倍之多。報告明確指出，「印度相對注重排場，所以印度人無關階級，都喜歡在婚姻上花大錢」。

印度婚禮平均的花費為15000美元，是該國平均家庭年收入的三倍。婚禮顧問塔帕里亞表示，過去十年裡，印度婚姻發生了巨大的改變，現在印度有錢人都會在異國舉辦大型婚禮，甚至邀請寶萊塢明星或知名歌手表演。

婚禮策劃莫特瓦迪提到，印度婚禮就是展現人脈與財富的時刻，透過婚禮活動，結婚可以向大家展示自己交際的對象。對於印度富人來說，為婚禮花上數百萬美金是相當正常的事情，不僅會有美食佳餚，還有誇張的慶祝活動，出動上千架無人機進行燈光秀表演，或安排大象到婚禮現場慶賀。

中產階級看漲

《BBC》報導，印度去年已經超過英國成為全球第五大經濟體，預計到了2027年能超越日本與德國，成為全球第三名。高盛研究員米特拉就指出，汽車、手錶與酒類等奢侈產業的成長速度，遠高於其他大眾品牌。

隨著印度發展，預計奢華的婚禮也會愈來愈多，婚禮策畫公司「Shaadi Squad」創辦人塔瓦尼表示，隨著印度中產階級壯大，民眾的可支配所得也在增加，就會花費在奢華的派對與慶祝活動上。

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