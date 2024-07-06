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秘魯北部發現疑4000年前神廟遺址 伴有人祭遺骸

中央社／ 利馬6日綜合外電報導

考古學家在南美洲國家秘魯北部蘭巴耶克省（Lambayeque）薩納區（Zana）的沙丘中，發現一座疑似有4000年歷史的神廟遺跡，和可能作為宗教儀式祭品的人類遺骸。

路透社報導，這處遺址是在以沙漠為主的薩納區發現，距離太平洋不遠，約在秘魯首都利馬（Lima）以北780公里處。

領導這次研究的秘魯天主教大學（Pontifical CatholicUniversity of Peru）考古學家穆羅（Luis Muro）表示：「我們還在等待放射性碳定年結果來確認年代，但從證據來看，這座宗教建物可能出自那段時期的一種宗教傳統，也就是在秘魯北部沿海地帶建造神廟。」

這座建物原本有數個樓層，穆羅的團隊是在牆壁與基座之間發現3具成人骨骸。他說，其中1具骸骨伴有祭品，且可能有用某種亞麻布或衣物包裹。

神廟的其中1面牆上有用高浮雕呈現1個人身鳥首神話人物的圖案。穆羅指出，這種形象設計比前西班牙時期（pre-Hispanic）的查文文化（Chavin culture）還要早。

查文文化出現在西元前900年左右，在秘魯中部沿岸發展超過500年。

秘魯 考古

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