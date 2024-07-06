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捷克玄武岩外觀似管風琴吸客 成夏日熱門景點

中央社／ 利柏雷治州6日專電
位在捷克北方利柏雷治州（Liberec region）的Panská skála玄武岩群。 中央社
位在捷克北方利柏雷治州（Liberec region）的Panská skála玄武岩群。 中央社

每年7、8月是捷克旅遊高峰，捷克北方玄武岩國家自然保護區因景觀特殊，成熱門觀光景點。這裡的玄武岩因火山熔岩凝結，形成與管風琴相似的獨特樣貌，許多電影都在這裡取景。

位在捷克北方利柏雷治州（Liberec region）的Panská skála玄武岩群，由5邊形與6邊形垂直和傾斜的玄武岩柱組成，外觀與管風琴相似，在1933年被列為國家自然保護區。

玄武岩群中最高的玄武岩達12公尺。許多民眾攀登到頂部，眺望遠方景觀。玄武岩群下有一座湖泊，岩石與樹影倒映湖中的美景，吸引遊客駐足拍攝。

利柏雷治州發展推廣員帕斯特瓦（David Pastva）告訴中央社記者，玄武岩遍布該地區許多山丘上，因這裡過去曾是火山地形，但如今火山已不再活躍。

帕斯特瓦說，因地表上有許多層堅固的沙子，阻止熔岩噴發，熔岩在地表下緩慢冷卻，形成獨特的管風琴狀結構。「活躍火山的熔岩會在地表流動，不會形成這樣的結構。」

他表示，19世紀時，Panská skála還被當作採石場。此地玄武岩非常堅固，因此被賣到荷蘭，用來建造海壩以阻擋海水。

如今，這裡是捷克知名觀光景點。許多童話電影在這裡拍攝，包含1952年的「驕傲的公主」（The ProudPrincess）、1991年的「愛之光」（The Light of Love）與2002年的「茲馮盧卡斯」（Zvon Lukas）。

保護區 捷克 觀光景點

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