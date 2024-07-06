日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景拍「對比照」嘆：有點寂寞

日本睽違20年再度發行新鈔，由於舊版千圓紙鈔背面圖案是富士山，隨著新鈔上路後已不復見，有民眾特地造訪可以看到舊版紙鈔構圖的山梨縣一處步道，拍下富士山「對比照」留念。

日本7月3日睽違約20年再度發行新鈔，而鈔票上的肖像納入3D技術防偽，人物包含澀澤榮一、津田梅子、北里柴三郎。新鈔上路後，舊版鈔票仍可繼續使用。

日本山梨電視台報導，位於山梨縣身延町的本栖湖畔步道上，近日觀光客明顯增加。談到來訪理由，有觀光客說「想跟（舊版）千圓鈔進行對比」。

舊版千圓紙鈔背面的富士山圖案，是根據日本攝影師岡田紅陽從身延町拍攝的「湖畔之春」進行設計。

在舊版千圓紙鈔問世之前，日本政府1984年到2004年發行的舊5000日圓紙鈔，背面也採用富士山圖案，因此，對日本民眾來說，富士山在紙鈔上的設計已存在約40年。

富士山如今在新版紙鈔中暫別，但從本栖湖畔步道可以拍攝到舊版千圓紙鈔背面的富士山構圖。

來自東京都的男性說：「真漂亮，太棒了，但沒被用在（新版）千圓紙鈔上有點遺憾」；來自甲斐市的夫婦說：「對山梨縣民來說有點寂寞。」

身延町公所表示，步道附近從新版紙鈔上路後的7月3日跟4日，每天大約有300人造訪，較2日人數倍增。雖然造訪人數可能受到天候等其他因素影響，難以一概而論，但或許是因為珍惜舊鈔的人有所增加也說不定。