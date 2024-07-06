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日本東海道新幹線區間停電 往返東京大阪暫停駛

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本JR示意圖。新華社資料照
日本JR示意圖。新華社資料照

日本JR東海公司官網表示，東海道新幹線因靜岡站到掛川站間發生停電並進行車輛檢查，目前往東京方向的新大阪站到東京站全線停駛；而往大阪方向則是在東京站到豐橋站間停駛。

日本放送協會（NHK）報導，JR目前正在進行檢查，預計在今天下午3時左右恢復列車正常行駛。

一名男性乘客搭上因無法送電暫時停在靜岡站到掛川站間隧道內的「希望號12號」列車，並拍下中午12時20分左右車廂的狀況。根據拍攝到的照片顯示，昏暗車廂內已亮起緊急照明，這名男乘客說，車廂內因為空調停止變熱。

男乘客說，大約在12時16分左右聽到很大聲響，然後車廂內照明就熄滅。由於有人一直站在車廂門前，車內播放「站著的乘客請小心」的廣播，然後車輛逐漸減速後停車。

這名男乘客說，車輛停下後從窗外還看到幾次像閃光的景像，令人感到不安；車內因為沒有空調變熱，乘務人員也發放飲用水給乘客。

不過，也不是所有暫時停車的新幹線車廂內都沒有電，搭乘另一列暫停在JR掛川站的東海道新幹線列車的男性說，車廂內的照明跟空調都維持正常運作。

這名男性說，車內有廣播希望號12號列車因為車輛問題停電，需要花約一小時的時間檢查；乘客們都使用行動電話跟外界聯繫，目前車廂內並沒有特別混亂的情況。

JR東海公司表示，部分新幹線列車因為用蓄電池，即使停車也可以使用冷氣。他們目前正在調查車廂內部的情況。

JR 新幹線 車廂

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