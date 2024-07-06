研究：巴西大沼澤面臨嚴重乾旱危機

根據巴西一項研究，自2019年以來，大沼澤即面臨40年來嚴重乾旱，且2024年可能出現更大危機，因為今年前4個月的洪水尖峰期，洪泛面積甚至小於去年旱季。

巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，關於大沼澤（Pantanal）的這項研究是由世界自然基金會巴西分會（WWF-Brasil）委託巴西地理環境研究分析公司ArcPlan使用Planet衛星資料進行，由世界自然基金會日本分會資助。

世界自然基金會巴西分會保護專家暨研究員柯利亞（Helga Correa）說，Planet衛星感測器的高靈敏度，讓研究小組能繪出大沼澤地區河流泛濫時被水覆蓋的區域，資料顯示，今年前4個月的洪水尖峰期，沒有發生暴洪。

柯利亞說，當巴拉圭河水位低於4公尺時，就是發生乾旱，今年前5個月的水位平均不超過1公尺，比同期預期的平均水位低68%。

研究員擔心，從現在開始到10月，大沼澤地區的河流會更加乾涸，必須加強警報，採取措施應對乾旱和可能發生的大火。

大沼澤所在的巴拉圭河流域上游，雨季在10月至4月之間，旱季在5月至9月之間。研究顯示，2024年1月至4月，汛期中期的平均水覆蓋面積為40萬公頃，低於2023年旱季的平均面積44萬公頃。

研究結果指出，大沼澤越來越乾燥、脆弱，增加對生物多樣性、自然資源和居民生活方式的威脅。連續多年幾乎沒有洪水和極端乾旱可能會永久地改變大沼澤生態系統，對動植物物種的豐富性產生嚴重後果，也對取決於河流通航性和動物多樣性的當地經濟產生重大影響。

柯利亞強調，大沼澤是世界上生物多樣性最豐富的濕地之一，是需要所有人保護的自然資產，因為大沼澤對居民的生活方式和生物多樣性的維護具有重要意義。

除了加劇乾旱的氣候事件外，大沼澤的可用水量減少也與人類行為破壞生物群落有關，例如建造水壩和道路，砍伐森林和火災。

許多研究已指出，人為破壞過程積累，加上氣候變遷加劇，可能導致大沼澤走向不歸路，失去自然恢復能力，危及無數物種的生存。連續發生的極端乾旱及火災加劇也會影響水質，導致魚類死亡，剝奪社區用水權益。

柯利亞的研究小組提出一系列建議，包括加強與擴大公共政策，遏制森林砍伐，恢復水源頭的永久保護區，以改善水滲透，減少河流水土流失和淤積，提高高原和平原的水質和水量，支持社區、土地擁有者和生產部門制定良好做法及擴大永續生產行動。