日本獨居家戶數創新高 育兒家戶數則創新低

日本少子女高齡化及未婚率上升，持續對社會型態造成影響。根據官方調查，在2023年「獨居」家戶數創統計史新高同時，家中育有未滿18歲孩童的家戶數則創統計史新低紀錄。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省調查指出，截至2023年6月止，日本一人生活的「獨居」家戶數為1849萬5000個，占整體家戶數34%，創1986年開始統計以來新高紀錄。其中獨居高齡者達855萬3000人，為統計史次高紀錄。

另一方面，育有未滿18歲未婚孩童的家戶數為983萬5000個，則創統計史新低紀錄。

厚生勞動省表示，這種情況可能是受到持續少子女高齡化及未婚率上升影響。

再者，認為生活「非常困難」或「稍微困難」的家戶比率，較前一年成長約8個百分點，合計達59.6%。

日本經濟評論家門倉貴史在新聞下方留言表示，獨居家戶數持續增加最主要的原因，就是「未婚化及不婚化」的進展。

門倉說，而「未婚化及不婚化」之所以持續進展，主因是經濟上難以擁有家庭的「非正規僱用」（包括兼職、打工、契約社員及派遣社員等簽訂短期契約的工作型態）勞工增加。

他表示，根據總務省的調查，單身家戶跟2人以上家戶的戶長相比，前者以非正規僱用比率較高為其特徵。

門倉說，非正規僱用勞工的工作跟收入都不穩定，因為經濟上理由無法結婚，不得已必須獨自生活。

他說，即使日本面臨人手不足的情況，也未見讓非正式員工轉為正式員工。因此，作為有效的少子女化對策，或許應該考慮讓非正式員工轉為正式員工。