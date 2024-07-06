台灣戲劇外亞維儂發光 觀眾讚溫暖能量口碑火熱

享有盛名的法國亞維儂藝術節登場，台灣4個劇團以演出探討當代議題，吸引觀眾，反響熱烈，更有人跟著演出掉淚。專業人士表示，台灣作品具能量，反映社會溫暖特質。

法國外亞維儂藝術節（Festival Off d'Avignon）3日開演，君舞蹈劇場作品「關於身體的書寫」在藝術節首日即於絲品劇院（La Condition des Soies）迎來滿座觀眾，創下台灣團隊在亞維儂的開票佳績。

舞者出身的團長謝宜君這次從製作人轉為編舞，暫時拋下文本與故事內容連結，只用直覺與身體呈現純粹的一面，「讓觀眾只看畫面、舞者身體，享受舞蹈，不用因感覺看不懂現代舞而失落，盡情感受音樂燈光」。

演出音樂與肢體韻律配合有致，有客家背景的謝宜君特意選用一段客家樂團「同根生」改編的當代曲目，「傳統客家元素與當代的碰撞很有趣，台灣很多元，可能性很多，台灣人韌性很強，什麼都能做到」，她說。

滯留島舞蹈劇場作品「In factory」以強烈節奏與肢體動作展現社會作為大工廠，每個人都扮演齒輪，不停被推動，運轉自己。

藝術總監張忠安告訴中央社：「想看是否能透過作品讓觀眾意識到自己在社會中的處境，重新思考能否找到另一種自由度，避免淪於為存活而工作、而扮演角色。」

他說，最初創作是工廠生產線概念，製造被動力量與機械感畫面；隨著作品演進，加入人與社會的對話行為，「能讓觀眾意識到人與人間的現象」。

觀眾皮耶（Pierre）和柯林（Corine）很喜歡作品，他們向記者說：「舞者合作無間，有如一體，對於節奏由慢至快地掌握，令人印象深刻，能量非凡。」

賈德（Jade）與關德琳（Gwendoline）喜歡逐漸發展的緊湊感，及燈光與音樂設計。「作品讓人深思工作與社會的關係。能量很強，感覺就像我們被關在一起，直面現象。」

曉劇場「馬克白夫人-羅丹計畫」靈感來自羅丹的「地獄之門」。藝術總監鍾伯淵表示，經典中對女性有特殊想像，既柔弱又邪惡。「我回望台灣社會中傳統女性的價值，探詢女性形象。」

演出寧靜沈寂，直到最後出現許景淳「天頂的月娘啊」一曲，搭配女舞者訴說「心肝作痛」的私語言。鍾伯淵指出，社會給予女性強大形象去護持家庭，與她們私下真實且純粹的自己可能有所反差。

法國身障編舞家艾瑞彼（Maylis Arrabit）對演出相當喜歡，她說：「畫面與空間像幅風景，呈現合作的能量。能感受舞者把元素放進身體，展現個人特質，帶來平靜溫柔的時刻，期待作品繼續發展。」

創造焦點作品則於知更鳥劇院（Rouge Gorge）開演，「#Since1994」大受好評，觀眾歡呼、掌聲不絕於耳，更有人跟著掉淚。

創作者梅芷菱告訴中央社：「我們想讓國際觀眾了解台灣當代馬戲的發展、討論什麼議題。除傳統雜技演出外，還有年輕一代的思考，及與傳統形式的對話。」

她的創作來自個人經驗，用輕鬆幽默且深刻的方式，講述女性在社會中承受的刻板印象、凝視與限制，「讓看不見的惡意被看見」，劇中展露女性的多樣性與力量。

但梅芷菱強調，除了惡意，她看見更多的善良與溫暖，「女性觀眾給予很多回饋，某種程度它代表曾在青春期或現在仍茫然的一些女性，作品能帶來一些能量，讓她們知道自己並不孤單」。

丹尼爾（Daniel）帶著伴侶和兩個兒子來看戲，在謝幕時給予口哨與極熱烈掌聲，他大讚作品「非凡」，「我們真切感受到表演者的情感，探討現今且普世的議題」。安-瑪麗（Anne-Marie）則說：「作品觸發情緒，讓我哭了。舞者的肢體太美了，代表了青春、能量，極具原創性。」

知更鳥劇院藝術總監德普易（Joëlle Dupuy）向中央社表示，作品感性、專業，「場景宛如圖畫，感受到寧靜」。她因為這兩年接待台灣劇團，決定於年底首度造訪台灣。她認為台灣作品都有「溫暖、凝聚、分享、傾聽的特質，或許反映了台灣社會，要繼續保持」。