全球暖化的真正衝擊…平均海拔僅50公分 巴拿馬海島居民被迫撤離家園

全球暖化會造成環境、大海各種問題，但對一般人來說也許都十分遙遠，但住在加勒比海的這群巴拿馬人，卻必須放棄整個家園。

你我都知道，全球暖化所帶來的各種衝擊，它會對環境、生態系統以及人類社會造不可避免的影響，像是兩極冰帽融化、海平面上升、極端氣候異常、熱浪、森林大火、海溫升高、海水酸化、土地沙漠化、洪水、暴風等威脅。

而這一切的起因，在於化石燃料的燃燒、森林大量砍伐與大規模農業、畜牧業所造成的溫室氣體增加——當二氧化碳、甲烷等氣體籠罩在大氣層時，熱量無法蒸散，全球就像是烤爐在燃燒。

然而，縱使如此，全球暖化對許多人來說依然非常遙遠，但對於在加勒比海上的巴拿馬（Panama）人民來說，他們可是因為暖化的影響，被迫放棄整個家園。

全球暖化的真正衝擊，他們被迫放棄整個家園

加迪蘇格杜布島位在巴拿馬的北邊。Google 加迪蘇格杜布島幾乎整個範圍都被海水包圍。Google

位於中美洲的巴拿馬，整個國家剛好處在中美最南端的位置，南北兩邊正好被太平洋與加勒比海圍繞——而在北邊聖布拉斯群島（San Blas Islands）的加迪蘇格杜布（Gardi Sugdub）島，近日正在大規模的搬遷，原因是海平面上升的嚴重衝擊，他們發現家園已經沒辦法再繼續住下去。

在加迪蘇格杜布島上，大約有300戶家庭，他們忙著打包行李，以面對人生突如其來的驟變，在這邊長大的幾代人，一生都致力於旅遊業和漁業，許多老一輩的人可從來沒想過，會離開家園、搬到巴拿馬的大陸上，他們在某種程度上，是自願離開的。

加迪蘇格杜布島是巴拿馬63個海島社區中的一個，他們也是巴拿馬第一個因為全球暖化和海平面上升問題而撤離的島嶼，根據巴拿馬政府和科學家的估計，在未來幾十年內，有更多的社區必須被迫搬遷。

小島是度假勝地，也是居民們的漁業重心

在離去前幾天，島上的居民還是過得非常日常，有些原住民在划船，還有開著船去釣魚，孩子們穿著制服穿過擁擠的街道上嘻嘻笑笑，好似再平凡不過的一天。

「我們有點悲傷，因為我們將離開我們一輩子所熟悉的家園，我們與大海的關係、我們釣魚的地方、我們居住的地方和遊客來遊玩的地方，但沒辦法，因為島嶼正在下沉。」一名24歲的女孩，準備和她的家人一起搬家。

島上的居民生活完全依賴著海洋，包含捕魚和觀光。圖擷自遠見，美聯社攝影師Matias Delacroix攝

巴拿馬官員表示，有些人依然決定留在島上，直到生活環境完全不再安全，但他不願意透露究竟有多少人留下。根據規定，巴拿馬政府沒有強制所有的居民離開，他們可以自己選擇，但移居的方案和措施都已經準備好。

加迪蘇格杜布島是庫納雅拉特區（Guna Yala）50個有人居住的島嶼之一，它長約366公尺、寬137公尺，若從空中俯瞰，它呈現一個多刺的橢圓形，周圍有10幾個碼頭，居民會在那邊停泊船隻，島上也有不少的旅店，有不少巴拿馬人會來此度假。

巴拿馬政府斥資1200萬美元打造雨林新住宅區

巴拿馬政府為了島上的居民，砍伐雨林後，建造了新住宅區。圖擷自遠見，美聯社攝影師Matias Delacroix攝

每年，特別是11月和12月，強烈的季風季節來臨時，強風會掀起巨浪，水會漫進街道並進入房屋，早年的狀況並不是那麼嚴重，直到近年來才愈來愈誇張。

因為氣候變遷不只導致海平面上升，也使得海洋變暖，水溫變高的結果就是產生更多的颶風，引發更強烈的風暴。

從前，當地的老居民會用岩石、木樁和珊瑚礁岩來加固島嶼的邊緣，但現在海水還是不斷在湧入。居民說，「我看到氣候變遷產生的重大影響，潮水漲到了前所未有的高度，而且天氣更加酷熱難耐。」

加迪蘇格杜布島其實觀光客不少，是巴拿馬人度假勝地。圖擷自遠見，美聯社攝影師Matias Delacroix攝 加迪蘇格杜布島居民們也會自製手工衣物販售給觀光客。圖擷自遠見，美聯社攝影師Matias Delacroix攝

其實早在20年前，當地政府就有告知居民們可以考慮撤離島嶼，但當時的主因是島上太過擁擠、人口密度過高，如今氣候變遷的影響，更加劇了人們決定撤離的動機。

決定撤離的島民們，會被安置到巴拿馬政府斥資1200萬美元所開發的新居住區，這些混凝土房屋比島上的房子還堅固，而且地點離家鄉並不遠——距離港口2公里，再開船8分鐘就能回到加迪蘇格杜布島上。

然而，對於要離開家園，對許多人來說依然是個巨大的挑戰，「因為我們200年來的文化都來自海洋，所以離開那個島，對我們來說意味著很多的轉變，離開海洋住進雨林開發區裡，還有很多事情必須適應。」

生活型態大轉變，未來更是充滿挑戰

島上居民還會養豬，完全和海洋生活在一起。圖擷自遠見，美聯社攝影師Matias Delacroix攝

巴拿馬當地官員表示，因為加迪蘇格杜布島平均海拔僅有50公分，隨著海平面上升，整個島嶼遲早有一天會消失，「世界上所有的海岸都以不同程度的速度受到影響。」

巴拿馬環境部在科學團隊的研究下估計，預計到2050年，巴拿馬將會因為海平面上升，失去約2％的沿海土地。

巴拿馬環境部氣候變遷主任利吉亞卡斯特羅（Ligia Castro）說，巴拿馬預計將花費約12億美元，來重新安置約3萬8000名居民，這些居民將在中短期內面臨海平面上升的威脅，以及家園喪失的危險。

然而，移居以後，加迪蘇格杜布島的人要面臨的就是生活環境的巨大轉變，原本從事漁業和觀光業的他們，也必須完全轉型——因為全球暖化的影響，他們從海上搬到森林，更有許多未知的威脅和挑戰。

（本文出自2024.07.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）