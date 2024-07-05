日本最北無人車站將歇業 高倉健電影「南極物語」取景地
日本JR宗谷線拔海站是國內最北端的無人車站，今年正逢開業100週年之外也曾是電影場景，2025年3月將歇業走入歷史。
讀賣新聞報導，拔海站1924年6月25日開業，被日本鐵道迷稱為「最北的秘境車站」。日本已故男星高倉健主演的電影「南極物語」，曾在這個車站取景。
JR北海道公司2019年12月以使用拔海站的旅客減少為由，提議廢掉變成無人車站的拔海站。
北海道稚內市政府從2021年度起負責維護管理這個車站，6月28日已經正式回答JR北海道公司不繼續維護管理拔海站。因此，隨著2025年3月的鐵路時刻表更動，拔海站預計將走入歷史。
包含除雪、修理設施的費用在內，拔海站的維護管理費為2021年度約74萬日圓、2022年度約54萬日圓、2023年度預估為90萬日圓左右。
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