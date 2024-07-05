新娘紅毯上要大家收手機 影片上傳網路引雙方論戰

澳洲一對新人在結婚時要求賓客把手機收起來，不過賓客卻不以為意，持續拿著手機拍攝，隨後影片上傳網路也引發兩派網友論戰，一派網友認為應該尊重新人，享受當下的美好時光，另一派則覺得用手機是賓客的自由，新人沒有權利要求賓客不用手機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一段婚禮影片在網路上流傳，新娘羅伊斯（Anna Reuss）走上紅毯時，一邊提醒賓客「把手機收起來」，影片上寫著：「新娘不該在重要時刻還得說這種話」，引發網友討論。

其實近幾年有不少新人喜歡採取這種婚禮模式，一方面是因為新人通常有請婚攝，不想要賓客先po出婚禮內容，另一個重點則是希望大家能夠好好享受當下的氛圍。

羅伊斯在3月23日結婚，他們請了婚禮攝影，所以想要賓客收起手機，希望婚禮呈現輕鬆自然的感覺，但還是有很多賓客拿著手機狂拍。一名網友表示，很多賓客都沒獲得新人允許就發布照片或影片，要賓客收手機是對的。還有網友說婚禮本來就是屬於新人的，大家應該一起享受當下，另一名網友則表示，新娘都說收手機，賓客還一直拍，感覺非常不尊重新人。

不過也有網友持相反意見，有網友指出，就算不拿手機出來拍，婚禮中好幾個婚攝在那邊跑來跑去拍照也讓人很困擾。另一名網友則說「我就是要拍，我要留下回憶、我要錄影！」