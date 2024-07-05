友情是假的？ 專家：社群媒體催生「表演性友情」

隨著社群媒體佔據生活的比重越來越多，社群媒體上的關係也可能變得虛偽不真實。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，麥克萊蒙特（Alison McClymont）是一名心理學家，專門研究兒童心理學及創傷心理諮商。她常在TikTok上分享跟心理學相關的種種資訊，在最近提出「表演性友情」的觀察。

麥克萊蒙特表示，由於許多人會把生活分享到社群媒體上，如果有人看到跟自己親近的朋友跟其他朋友出去，可能會讓人嫉妒，甚至有被排擠的感覺。這些情緒會讓人覺得需要「展現他們的友情」，可能是購買禮物、安排社交活動等，接著上傳到社群媒體來證明自己的價值。

麥克萊蒙特說她的很多個案都有這種情況，個案會花很多錢和時間去經營友情，讓人沒辦法輕鬆地享受互動，而是有壓力，覺得一定要表現得「像個好朋友」，導致倦怠、有害身心。

麥克萊蒙特建議，最簡單的解決方式，就是遠離社群媒體，真實的建立現實生活中的關係。不少網友也留言表示，的確有觀察到許多年輕一輩會在社群媒體上有「表演性友情」，感覺很悲哀。另一名網友則指出，感覺現代人如果不拍照、拍影片，好像就有很多事不會去做，感覺生活就是一場表演，非常做作。