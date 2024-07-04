老婆在家愛裸體走來走去！高中兒態度從尷尬到習慣 夫目睹這一幕難接受

俗話說家家有本難念經，每個家庭都有棘手問題要解決。近日南韓一則新聞引發關注，一名人夫接受電視台JTBC訪問表示，妻子喜歡在家脫光走來走去，連在高中生兒子面前也不避諱，他曾勸妻子要改善這行為，但對方卻說「你不要擔心」敷衍帶過，讓他超級無奈。起初兒子不太習慣，但日子一久竟也認為稀鬆平常，甚至還會在媽媽洗澡時打開浴室門聊天，讓該名人夫相當崩潰。

根據南韓媒體《news1》報導，JTBC節目「事件組長」最近播放一則談話內容，一名人夫抱怨妻子改不掉在家裸體晃來晃去的習慣，隨著兒子漸漸長大成為高中生，妻子依然故我，有時還會洗完澡不穿任何衣服，全身裸體進入兒子房間聊天，兩人為此吵過很多次架，他有一次鄭重地說「妳這樣光著身子，就不擔心對兒子價值觀產生問題」，但妻子敷衍回答，「我的兒子問題我會解決，你不用擔心」。

更讓該名人夫崩潰的是兒子態度的轉變，起初處於青春期的兒子看媽媽裸體有點尷尬，但後來也漸漸習慣，甚至覺得這很「稀鬆平常」，有一次妻子洗澡時，兒子還會打開浴室門進行對話。

對此，心理學教授樸尚熙接受採訪表示，這位媽媽好像自認「兒子是我生的，我們就像一個身體一樣，沒有任何界線」，所以一直沒設法改變這行為，但家庭是給予愛的共同體，也是重要的教育場地，媽媽這行為恐怕會導致兒子和異性相處無法拿捏界線，「孩子可能會感到困惑，不知道和異性相處應該保持多大身體距離，以及如何設定界限，也不知道如何處理羞恥內疚等情感，會變得混亂」，提醒這位媽媽若為兒子著想，應該改進這種習慣。