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邊踢足球邊跳迪斯可？ 法國洛林芭蕾舞團出新招「向奧運致意」

中央社／ 蒙貝列4日專電

一邊踢足球一邊跳迪斯可？法國洛林芭蕾舞團於上周日在南法蒙貝列市中心廣場，表演一場模擬足球賽實況的舞蹈，並邀請DJ現場播放熱門舞曲，吸引眾多民眾圍觀。主辦單位為蒙貝列舞蹈節，藉此活動向巴黎奧運致意。

洛林芭蕾舞團（CCN Le Ballet de Lorraine）受第44屆蒙貝列舞蹈節邀請，於6月30日上午在蒙貝列車站旁的歌劇院廣場（Place de la Comédie）設置臨時運動場，架設球門，鋪上假草皮，劃下界線與罰球區域，進行一場名為「迪斯可足球賽」（Discofoot）的舞蹈表演。編舞家是洛林芭蕾舞團亦為國家舞蹈中心總監傑卡布森（Petter Jacobsson）與卡列（ThomasCaley）。

結合足球與舞蹈的「迪斯可足球賽」架勢十足，球員、裁判、評審缺一不可。當24名國家級芭蕾舞者穿上足球員裝站定位後，全場觀眾屏息以待，彷彿置身足球賽現場。

然而，當哨音一響，現場卻傳出震耳欲聾的迪斯可舞曲—ABBA樂團的「Gimme! Gimme! Gimme!（A Man After Midnight）」，眾球員又變回舞者，在場上扭腰擺臀、劈腿、跳躍、芭蕾舞式的轉圈，觀眾在一陣詫異後，也開始跟著音樂搖擺，現場笑聲不斷，氣氛熱烈。

「迪斯可足球賽」的舞台除了有球場、評審席外，更架設DJ台。

DJ解壓縮・班（Ben Unzip）向中央社記者說：「所有曲目都是與編舞家溝通後決定的。」在30分鐘的表演裡播放勁歌金曲，音樂類型跨及放克、搖滾、電子樂、曼波、騷莎等，並在中場穿插經典芭蕾舞作「天鵝湖」的古典樂。

「迪斯可足球賽」的特殊規定是「不准奔跑」，舞者們必須一邊跳舞，一邊傳球、進球、擋球，這使得各種足球動作變得清晰可見，尤其當DJ解壓縮・班在現場突然將音樂混音成超級慢速的古怪音效時，現場像是球賽轉播中的慢動作重放，24名舞者包含裁判以誇張的超級慢速舞動，直到球落地為止。

「迪斯可足球賽」的足球是銀色的，舞者的球員短褲是金色的，在近中午的南法太陽下非常閃耀，觀眾頂著烈陽全程買單，並在表演結束後直說：「好有創意！太有趣了！心情好好！」

「迪斯可足球賽」在節目資訊中寫道：「踢球不就是舞蹈嗎！」編舞家傑卡布森與卡列以事先編排好的舞蹈，加上舞者現場即興演出，說明這場足球賽所要評判的不僅是進球，還有舞蹈創意，「希望藉此舞作向巴黎奧運眨眨眼。」

洛林芭蕾舞團現設址在法國西北部南錫（Nancy），自1960年創立至今，在文化部的支持下，曾是法國第一座國家舞蹈中心，1990年後轉為現代舞，關注舞蹈創作的多樣性。編舞家傑卡布森與卡列在2011接下舞蹈中心總監後，致力書寫此刻的當代舞蹈。2025年後將由新總監勒普拉迪克（Maud Le Pladec）上任。

「迪斯可足球賽」是蒙貝列舞蹈節向市民推廣的戶外免費舞蹈表演之一，此外還有長達一個月的「市民舞蹈課」，與結合直排輪、舞蹈、與女性議題的「滑輪修行者」。第44屆蒙貝列舞蹈節舉辦日期自6月22日至7月6日。

巴黎奧運 舞團 足球 音樂

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