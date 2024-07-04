遊客注意！南韓熱門景點「韓屋村」將實施宵禁 違者恐開罰

疫情後湧入南韓觀光人潮快速增加，首爾熱門觀光熱點之一的北村韓屋村一帶居民不堪大量觀光客影響生活品質及隱私怨聲不斷，當地區廳決定自10月起實施「宵禁」，管制夜間人員進出。

鐘路區廳1日起將北村韓屋村一帶因過多遊客導致環境毀損、居民不便的地區指定為「特別管理區域」，成為南韓國內首例，明確限制觀光客訪問時段，並限制車輛、觀光客通行，違反時可能遭罰款。

北村韓屋村長年來都是極受觀光客歡迎的熱門景點，成片韓屋建築不僅能欣賞南韓傳統建築之美，也是拍攝美照上傳的最佳背景，吸引許多觀光客聚集，但因此產生的噪音、垃圾，甚至「誤闖」韓屋民宅的事件頻傳，讓當地居民不堪其擾。

鐘路區廳為此進行一年多研究工作，今年2月向南韓文化體育觀光部及首爾市政府申請將該區域指定為特別管理區域，經過專家組成的審議委員會及居民公聽會後終於正式確定，區域包括三清洞、嘉會洞等鄰近韓屋村的地區，依照對居民影響程度分為紅、橘、黃不同等級及遊覽車禁區。

一般情況下吸引最多觀光客聚集的北村路11路被指定為紅色等級區域，訪問時間僅限上午10時至下午5時，最快10月進入勸導期，明年3月起正式實施。北村路5街與桂洞街一帶因民宅與商家共存，設為橘色等級區域，不限制訪問時間，但會由相關人員積極進行勸導工作。

近期投訴開始增加的北村路12街為黃色等級的「集中監測區」，有必要時將投入人力勸導。鄰近韓屋村的安國站十字路口至三清公園入口以北一帶則將限制遊覽車進出，完成準備工作後自明年7月起實施勸導期，2026年1月起正式上路。

區廳指出，多數團客訪問韓屋村時，遊覽車都是違法停靠在韓屋村入口一帶，希望藉這次新規實施，改善當地交通亂象；區廳也規劃在鄰近區域設置遊覽車停車場等便民設施，引導觀光客以步行方式訪問韓屋村。