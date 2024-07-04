泰國玉佛寺外牆噴漆抗議冒犯君主罪 男子遭判刑8個月

一名男子去年在泰國皇宮一座建築的外牆噴上反政府和反對冒犯君主罪的塗鴉，遭警方逮捕並移送調查後，男子委任律師表示，法院今天判處他8個月有期徒刑。

法新社報導，26歲泰國男子蘇塔威（Suttawee Soikham）去年在泰國皇宮建築玉佛寺（Wat Phra Kaew）外牆噴上反政府符號和數字112，並且劃線槓掉該數字。

112代表的是泰國刑法第112條，俗稱冒犯君主罪（lese majeste），泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

因事屬敏感不願具名的蘇塔威律師告訴法新社，「法院認定他觸犯『古蹟和古物法』（Ancient Monuments and Antiquities Act），因此判處他1年徒刑，沒有緩刑。」

律師指出，由於蘇塔威配合調查，這個刑期減至8個月。

去年3月發生的這起事件不但被錄下事發過程，還受到泰國媒體大肆報導，因為玉佛寺是歷史悠久的泰國皇室建築大皇宮（Grand Palace）的一部分。

報導這起事件的2名泰國記者也被捕，還遭控是這起事件的共犯。