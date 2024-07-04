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5年前早布局…闖女高中生家試圖偷制服 犯人竟是當年小學教師

聯合新聞網／ 綜合報導
女高中生示意照。圖／ingimage
女高中生示意照。圖／ingimage

教師肩負教育莘莘學子的重責大任，社會對其的道德標準也比其他職業更高，若不慎犯錯容易被民眾放大檢視。日本傳出一名教師闖入女高中生的家中試圖竊取制服，不料卻撞見女學生父親並被警察活逮。經警方調查後，這名教師從5年前早已竊取女學生鑰匙並複製備份，等了5年實行犯罪計畫時仍逃不過法網。

綜合日媒報導，今年5月27日，東京的江戶川區一名小學教師水野雅史，涉嫌闖入一名女高中生家中竊取制服時，不巧撞見女學生的父親並緊急從樓梯落跑。日本警方逮捕水野後，原本以為只是件單純的竊盜案，想不到在辦案過程中卻查出令人膽寒的「5年計畫」。

原來，水野是遭竊女高中生的小學教師，水野甚至早在5年前就已竊取女學生的鑰匙並複製備份，足足等了5年才實行他的犯罪計畫。至於為何執著於女高中的制服？水野表示，「我想到以前一名學生已經成為高中生」、「我想要制服，所以我想偷它」。另外，在得知水野落網後，女高中生父親怒斥「我永遠不會原諒這種抹去了我女兒珍貴的小學記憶的行為」。

事情曝光後，水野任職學校的學生家長對這起竊盜案十分吃驚，「我的印象他是一位好老師，家裡的每個人都覺得他是位好老師」。

小學教師犯下布局5年的竊盜案引發日本社會譁然，江戶川區教育委員會主任蓮沼千秋表示，一名有能力指導孩子的教師被捕令人遺憾，「我們將努力防止這種情況再次發生」。

制服 教師 日本 竊盜 高中生

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