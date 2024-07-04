日清再推神奇新口味！「河豚風味泡麵」不怕中毒 60元就吃得到
河豚具有毒性，需要由資深經驗的專業師傅處理後才能下肚。由於處理過程繁複精細，通常只有少數專門餐廳會供應河豚料理，但現在日本泡麵大牌日清推出河豚風味泡麵，讓民眾可以輕鬆又平價的品嘗到河豚的滋味。
日清6月於官網宣布推出1款河豚風味泡麵，文中表示，近年的拉麵界開始出現味道濃郁的「河豚拉麵」而吸引許多拉麵愛好者的注意。因此，身為「拉麵之王」的「日清拉王（日清ラ王）」品牌推出河豚風味泡麵。
不過該泡麵並不是真的有河豚肉，而是將河豚風味濃縮至「特製河豚調味油」中。根據官網介紹，該泡麵湯頭是具有柚子香味的海鮮湯底，加入特製河豚調味油後，嘴巴裡就會充滿烤河豚的高級風味。
河豚泡麵已於6月24日在全日本發售，單價未稅298日圓（約新台幣60元）。《Yahoo!ニュース》的部落客試吃後表示，湯底、麵體與配料的搭配，將河豚的鮮美襯托出來，烤河豚的味道令人印象深刻，每一口的滿足感都非常高。
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