星巴克也跟上！越南「鹹咖啡」爆紅 特色風味席捲全球

根據咖啡豆產地、烘焙方式、香料增減等，咖啡可以變化出苦、甜、酸等不同風味，而最近越南的「鹹咖啡」被越來越多人注意到。

根據《CNN》報導，越南鹹咖啡（Ca phe muoi）是在越南黑咖啡中加上煉乳、鹽巴和奶油，「Ca phe」在越南語中是「咖啡」的意思，「 muoi 」則是鹽。乍聽之下這個名字讓人不能接受，但牛奶和奶油自帶的甜味會平衡咖啡的苦味，鹽巴則會加強甜味，在味蕾上達到完美的融合。

鹹咖啡普遍被認為是越南順化一家小咖啡廳發明的，咖啡廳創辦人夫婦Ho Thi Thanh Huong 和 Tran Nguyen Huu Phong於2010年開設了第一家Ca phe muoi咖啡廳。

創辦人夫婦表示，大眾喝黑咖啡時都只加糖或牛奶，他們想要做出特色，「煉乳、鹽和黑咖啡組成的奶油狀混合物，可以軟化咖啡的苦味並平衡煉乳的甜味」。由於順化人習慣喝加糖或煉乳的咖啡，當時鹹咖啡被認為是一種奇怪的飲料，「我們很感謝第一批願意嘗試這種奇怪飲料的顧客」。

這對夫婦根據顧客的回饋調整了鹹咖啡的口味，不久後，鹹咖啡就以代表順化的特色飲品而出名，也逐漸像一般咖啡一樣成為日常飲品，他們也開始將鹹咖啡裝瓶，在越南其他城市出售。

目前鹹咖啡已經成為越南各地菜單上常見的飲品，就連星巴克的越南分店也在今年5月推出星巴克版本的鹹咖啡。

越南是僅次於巴西的世界第二大出口咖啡國，鹹咖啡只是眾多越南獨特風味咖啡之一，還有雞蛋咖啡、椰子咖啡、水果奶昔咖啡、優格咖啡等等特殊風味。全球市場研究機構英敏特（Mintel）訪問美國Z世代消費者，有71%的人表示有興趣嘗試像越南咖啡這樣的亞洲風味咖啡。