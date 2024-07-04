盒子不見了…兒子眼鏡該怎麼收？妻獻可愛妙計 作家直呼：簡直天才
眼鏡沒有仔細收好，結果在要找的時候，卻不小心踩壞或摔壞眼鏡，可說是不少眼鏡族曾經遭遇過的惡夢。近來一位日本作家分享，自己的兒子也碰到同樣的困擾，但後來老婆想到一個妙計，解決了這個問題。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本作家白蔵盈太近來在個人「X」上分享，表示自己兒子先前因為眼鏡放在棉被底下，結果一不小心就被壓得粉碎。於是他們就立下規定，要兒子在每天睡前，一定得把眼睛收納在眼鏡盒裡。
問題在於，後來兒子的眼鏡盒，也很快就不知道丟到哪裡去了。這時他妻子靈機一動，想到可以把眼鏡戴在自家的娃娃上來代替收納，找起來也更為方便。於是家中「小熊維尼」與間諜家家酒中「彭德」兩個娃娃，就這麼戴起了眼鏡，讓白蔵不禁讚嘆妻子簡直是天才。
先日、息子のメガネが布団の下敷きになって粉砕された事件を経て、寝る前に必ずメガネケースにしまうことをルール化したが、そのメガネケースがすぐ行方不明になるという体たらくで全く守られる気配がなく、そしたら嫁さんが斜め上の対策を編み出したのが今日のハイライト。 pic.twitter.com/670TNBYvmw— 白蔵 盈太/Nirone @「実は、拙者は。」双葉文庫で発売中 (@Via_Nirone7) July 1, 2024
許多網友見此紛紛回應，「這樣一來就變得很好找了」、「光是想像『睡前要給小熊維尼戴好眼鏡喔』就好療癒」、「超棒的點子而且好可愛啊」、「大小也剛剛好合適超讚的」、「這兩個娃娃也未免太適合」、「我家也是這樣做，真是巧合」、「要拿開眼鏡時反而會猶豫就是了」。
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