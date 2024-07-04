盒子不見了…兒子眼鏡該怎麼收？妻獻可愛妙計 作家直呼：簡直天才

眼鏡沒有仔細收好，結果在要找的時候，卻不小心踩壞或摔壞眼鏡，可說是不少眼鏡族曾經遭遇過的惡夢。近來一位日本作家分享，自己的兒子也碰到同樣的困擾，但後來老婆想到一個妙計，解決了這個問題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本作家白蔵盈太近來在個人「X」上分享，表示自己兒子先前因為眼鏡放在棉被底下，結果一不小心就被壓得粉碎。於是他們就立下規定，要兒子在每天睡前，一定得把眼睛收納在眼鏡盒裡。

問題在於，後來兒子的眼鏡盒，也很快就不知道丟到哪裡去了。這時他妻子靈機一動，想到可以把眼鏡戴在自家的娃娃上來代替收納，找起來也更為方便。於是家中「小熊維尼」與間諜家家酒中「彭德」兩個娃娃，就這麼戴起了眼鏡，讓白蔵不禁讚嘆妻子簡直是天才。

許多網友見此紛紛回應，「這樣一來就變得很好找了」、「光是想像『睡前要給小熊維尼戴好眼鏡喔』就好療癒」、「超棒的點子而且好可愛啊」、「大小也剛剛好合適超讚的」、「這兩個娃娃也未免太適合」、「我家也是這樣做，真是巧合」、「要拿開眼鏡時反而會猶豫就是了」。