藝術家肖魯雪梨展演「垃圾」 批中國處處審查紅線

中國藝術家肖魯近日於雪梨展出行為作品「垃圾」，通過黑色房間、紅線設計，批判中國審查制度。肖魯向中央社表示，她藉由水墨作品展現反抗精神，向澳洲觀眾傳達「中國不只有歲月靜好」。

定居澳洲的肖魯近日在雪梨展示她的行為藝術作品「垃圾」（Junk）。展演時，肖魯站在漆黑的小房間，周邊有紅色霓虹燈呈現一條條「紅線」，她用毛筆、水墨，在宣紙中塗上各式圖案，接著將宣紙揉爛，奮力丟向黑色房間的各個角落。

肖魯向中央社記者解釋，這件作品主要包含兩個元素，一是黑色房間，象徵了藝術家對中國現狀的壓抑感受；另一個是紅線，代表中國嚴格的審查制度。

「我來自中國，那裡有著嚴格的藝術展覽審查制度，到處都是不能碰觸的紅線」，肖魯說，「在這種層層的審查制度下，中國的藝術作品往往都是歲月靜好的、抽象的，沒有任何實質內容，只是一種表面形式。」

肖魯指出，這些「紅線」使得中國的藝術創作變得非常困難，因為藝術家們無法自由表達自己。這些審查制度不僅限制藝術家的創造力，還影響藝術作品的真實性和深度。

肖魯不僅批判中國的審查制度，她指出，這項作品命名為「垃圾」，是因中國文化中很多部分值得批判，「在中國幾千年的文化裡面，一直宣揚忠君、服從」，因審查制度，中國當代藝術作品很少出現反映現實及反抗的作品，中國在海外經常推廣的是表面的文化符號及與現實不相關的和諧精神。

肖魯指出，反抗精神在中國非常稀缺，因為極權政府和各層機構通過各種手段鎮壓反抗的聲音，例如，六四事件和香港的反送中運動都是反抗力量被強制鎮壓的例子。肖魯認為，這種反抗精神正是中國當代藝術所缺乏，而這種精神往往最有價值與力量。

肖魯還提到，西方人對中國文化的理解往往停留在表面，部分原因在於西方博物館中展示的東方藝術品，這些藝術品固化了西方人對中國文化的表面認知，例如觀眾看到水墨等中國符號，就想像那是中國。

「文化是一個外表是一個形式，但關鍵是這些符號背後承載的精神」，她使用宣紙、水墨等中國文化符號，背後要表達的是反抗的精神，「我這次的作品是有針對性的」。

在談到澳洲的藝術界，肖魯指出，澳洲的當代藝術界反映中國現實的作品非常少，這讓她感到非常驚訝，她發現，澳洲的學者和觀眾對她的水墨作品非常感興趣，而對她其他反映現實和批判性的作品反應冷淡，這讓她感到困惑和不解。

「我不是個水墨藝術家」，肖魯強調，當代藝術可以用任何符號，關鍵是這些符號背後承載的精神和意圖，她藉由這個作品向澳洲觀眾傳達「中國不是只有歲月靜好」。

肖魯說，儘管外國觀眾對於這類的作品還需要時間理解，但不能沒有這樣的作品出現 ，「如果沒有這樣的作品出現，澳洲人永遠不會思考這個問題：什麼是中國文化？什麼是中國的政治？什麼是中國的現實？」

肖魯作品「垃圾」在雪梨游廊畫廊（PassageGallery）展出，肖魯在展出期間多次展演行動藝術，近日於6月27日再次展演，吸引許多當地觀眾前往欣賞。